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Coupe du monde 2026 : voici tous les groupes avec les 48 pays qualifiés

La Coupe du monde 2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Tous les groupes de la Coupe du monde 2026, organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique, sont désormais tous connus. Dernier qualifié mercredi 1er avril, l'Irak jouera contre l'équipe de France.

Groupe A 

Mexique

Afrique du Sud

Corée du Sud

République tchèque

Groupe B 

Canada

Bosnie-Herzégovine

Qatar

Suisse

Groupe C 

Brésil

Maroc

Haïti

Ecosse

Groupe D 

Etats-Unis

Paraguay

Australie

Turquie

Groupe E 

Allemagne

Curaçao

Côte d'Ivoire

Equateur

Groupe F 

Pays-Bas

Japon

Suède

Tunisie

Groupe G 

Belgique

Egypte

Iran

Nouvelle-Zélande

Groupe H 

Espagne

Cap Vert

Arabie saoudite

Uruguay

Groupe I 

France

Sénégal

Irak

Norvège

Groupe J 

Argentine

Algérie

Autriche

Jordanie

Groupe K 

Portugal

République démocratique du Congo

Ouzbékistan

Colombie

Groupe L 

Angleterre

Croatie

Ghana

Panama

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