Coupe du monde 2026 : voici tous les groupes avec les 48 pays qualifiés

Tous les groupes de la Coupe du monde 2026, organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique, sont désormais tous connus. Dernier qualifié mercredi 1er avril, l'Irak jouera contre l'équipe de France.

Groupe A

Mexique

Afrique du Sud

Corée du Sud

République tchèque

Groupe B

Canada

Bosnie-Herzégovine

Qatar

Suisse

Groupe C

Brésil

Maroc

Haïti

Ecosse

Groupe D

Etats-Unis

Paraguay

Australie

Turquie

Groupe E

Allemagne

Curaçao

Côte d'Ivoire

Equateur

Groupe F

Pays-Bas

Japon

Suède

Tunisie

Groupe G

Belgique

Egypte

Iran

Nouvelle-Zélande

Groupe H

Espagne

Cap Vert

Arabie saoudite

Uruguay

Groupe I

France

Sénégal

Irak

Norvège

Groupe J

Argentine

Algérie

Autriche

Jordanie

Groupe K

Portugal

République démocratique du Congo

Ouzbékistan

Colombie

Groupe L

Angleterre

Croatie

Ghana

Panama