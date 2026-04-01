Coupe du monde 2026 : voici tous les groupes avec les 48 pays qualifiés

Tous les groupes de la Coupe du monde 2026, organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique, sont désormais tous connus. Dernier qualifié mercredi 1er avril, l'Irak jouera contre l'équipe de France.
Groupe A
Mexique
Afrique du Sud
Corée du Sud
République tchèque
Groupe B
Canada
Bosnie-Herzégovine
Qatar
Suisse
Groupe C
Brésil
Maroc
Haïti
Ecosse
Groupe D
Etats-Unis
Paraguay
Australie
Turquie
Groupe E
Allemagne
Curaçao
Côte d'Ivoire
Equateur
Groupe F
Pays-Bas
Japon
Suède
Tunisie
Groupe G
Belgique
Egypte
Iran
Nouvelle-Zélande
Groupe H
Espagne
Cap Vert
Arabie saoudite
Uruguay
Groupe I
France
Sénégal
Irak
Norvège
Groupe J
Argentine
Algérie
Autriche
Jordanie
Groupe K
Portugal
République démocratique du Congo
Ouzbékistan
Colombie
Groupe L
Angleterre
Croatie
Ghana
Panama