Coupe du monde 2026 : le premier match de l'équipe de France sera diffusé au Grand Rex

Les Parisiens amoureux de football pourront soutenir l'équipe de France devant le plus grand écran géant d'Europe le mardi 16 juin au Grand Rex pour leur premier match de la Coupe du monde.

Les supporters des Bleus pourront regarder le match tant attendu de l'équipe de France dans le plus beau cinéma du monde. À l'occasion de la Coupe du monde de football 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet, le Grand Rex prête sa grande salle, d'une capacité de 2.702 places, pour diffuser la rencontre, a annoncé l'établissement sur les réseaux sociaux.

Inutile de se rendre aux États-Unis, au Canada ou au Mexique et de payer des places à des prix exorbitants pour fondre sous la chaleur. Le complexe culturel, promet de la «climatisation, un écran géant et une ambiance de folie». Des commentateurs seront sur place et des animations seront organisées. Les supporters pourront également profiter de la qualité du plus grand écran géant d'Europe (hors IMAX).

Les billets sont mis en vente dès ce lundi midi, sur le site internet du Grand Rex. Le prix est de 20 euros, soit 8 euros de plus qu'une séance de cinéma classique proposée dans l'établissement. Le premier rendez-vous est donné le mardi 16 juin, de 19h30 à 23h, où l'équipe de Didier Deschamps devra affronter le Sénégal. Le Grand Rex n'a pas précisé si d'autres matchs de la coupe du monde seront diffusés.

Venez supporter les Bleus dans la mythique Grande Salle du #GrandRex ! ⚽️



Climatisation, écran géant et ambiance de folie : Vivez la Coupe du Monde dans des conditions exceptionnelles. 🔥



Premier rendez-vous : 🇫🇷 France vs 🇸🇳 Sénégal !



🎟️ La Billetterie ouvrira le lundi 25 mai… pic.twitter.com/6KsDHUc76d — Le Grand Rex (@LeGrandRex) May 24, 2026

un cinéma aux diverses facettes

Plus qu'un cinéma, le Grand Rex organise souvent des événements spéciaux comme des avant-premières, des séances karaoké ou encore des diffusions de rencontres sportives. Le premier match des Bleus lors de l'Euro 2024 avait été diffusé dans cette grande salle, tout comme un match entre PSG-OM en mars 2024. La finale de la ligue des champions, prévue ce samedi 30 mai, entre le PSG et Arsenal sera également projeté sur le grand écran.

Le Grand Rex a été élu le plus beau cinéma du monde en février 2025 par le magazine Time Out, spécialisé dans les sorties culturelles et les voyages. Un établissement jugé «beau, historique et inhabituel», par le journal.