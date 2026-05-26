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Roland-Garros 2026 : l’énorme désillusion de Loïs Boisson, demi-finaliste l’an dernier, éliminée d’entrée

Loïs Boisson va perdre énormément de places au classement WTA. [REUTERS/Benoit Tessier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Demi-finaliste l’an dernier, la n°1 française Loïs Boisson a été éliminée d’entrée à Roland-Garros, ce mardi, battue en deux sets par la Russe Anna Kalinskaya.

Une terrible désillusion. Loïs Boisson a déjà dit au revoir à Roland-Garros. La demi-finaliste de l’édition 2025 a été sèchement battue par Anna Kalinskaya. La Russe n’a pas eu trop de difficulté et s’est imposée en deux sets (6-2, 6-2).

Un an après son épopée Porte d’Auteuil où elle avait atteint le dernier carré alors qu’elle n’était que  361e mondiale, la Dijonnaise, aujourd’hui 43e au classement WTA, n’a pas été en mesure de mettre en difficulté son adversaire.

Loïs Boisson va donc perdre le gain de sa demi-finale de l'an dernier et devrait retomber à la 148e place au classement mondial.

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La joueuse de tennis de 23 ans ne disputait mardi que son sixième match de la saison, après des blessures à la jambe gauche et l'avant-bras droit qui l'ont tenue éloignée du circuit entre la fin septembre 2025 et la fin du mois d'avril.

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