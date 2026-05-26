Sport et chaleur : voici les recommandations de santé préconisées

Toute la semaine du 25 mai, les températures estivales font leur apparition. Une bonne nouvelle pour une grande partie des Français, mais pas pour les amateurs de sport.

Coup de chaleur pour les sportifs. Alors que les températures en France dépassent parfois les 35 °C, les entraînements deviennent plus compliqués que le reste de l’année. Pour les plus assidus d’entre vous, voici quelques règles qui sont à respecter pour éviter le coup de chaud.

Lorsque la température dépasse les 28 °C, il n’est pas recommandé de pratiquer une activité sportive intense en extérieur. Cette dernière augmente considérablement la température de votre corps et par conséquent il devra se réguler pour garder un rythme normal. Surtout lors des premières chaleurs de l'année, où le corps n'est pas encore accoutumé.

Cette étape de régulation sera plus compliquée pour votre corps lorsqu’il fait très chaud. Cela peut même présenter un danger pour la santé du sportif, comme des malaises, des nausées ou encore des maux de tête pouvant avoir des conséquences plus graves.

Les activités en intérieur sont plus recommandées par temps chaud, et si possible dans un espace frais ou climatisé. C’est le cas pour la plupart des salles de fitness qui permettent la pratique d’activités physiques par temps chaud sans risquer la vie des adhérents.

Tous les sports pratiqués dans l’eau permettent d’être moins exposés aux températures extérieures, donc vous pouvez continuer à pratiquer ces activités aquatiques en étant protégés par l’eau.

Boire avant, pendant et après une séance

Lorsque l’on fait du sport, et encore plus lorsqu’il fait très chaud, l’hydratation est votre plus grand allié. Avec l’effort et la chaleur, votre corps va transpirer plus que d’habitude et il aura besoin d’un apport en eau supplémentaire. Il est important de boire avant votre séance, pendant et après pour limiter les risques de coup de chaud et de malaise.

N’attendez pas de ressentir la soif pour vous mettre à boire. En effet la sensation de soif est déjà un signe que le corps est en déshydratation. Boire de l’eau doit devenir un réflexe.

Il est aussi possible de se passer de l’eau sur le visage, la nuque ou les bras pour se rafraîchir, en évitant une eau glacée afin d’éviter le choc thermique.

Tôt le matin ou en soirée

Si vous souhaitez pratiquer une activité en extérieur, il est primordial de bien choisir vos horaires. Privilégiez le matin avant 10h et le soir après 17h. Les températures seront plus douces et votre entraînement sera bien plus agréable et moins dangereux pour votre santé.

Les vêtements ont également leur importance. Ceux moulants ou de couleurs foncées sont à éviter afin de ne pas attirer la chaleur ou de transpirer davantage. Il est également important de protéger sa peau du soleil avec une crème solaire adaptée, ainsi que l’usage de lunettes ou d’une casquette pour esquiver l’insolation.