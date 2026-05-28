Roland-Garros 2026 : tremblement de terre, le n°1 mondial Jannik Sinner éliminé dès le deuxième tour

Physiquement diminué, le n°1 mondial et grand favori Jannik Sinner a été éliminé par l’Argentin Juan Manuel Cerundolo, dès le deuxième tour, ce jeudi.

C’est un véritable séisme qui a eu lieu Porte d’Auteuil. Le n°1 mondial et grandissime favori Jannik Sinner, qui menait deux sets à rien, s’est fait renverser au 2e tour de Roland-Garros jeudi en cinq sets (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6) par l'Argentin Juan Manuel Cerundolo.

Alors qu'il menait 5-2 dans le 3e set dans une chaleur étouffante sur le court Philippe-Chatrier, l'Italien de 24 ans a laissé échapper la victoire après avoir largement dominé le début de match. Dans ce troisième set justement, Sinner, épuisé, s'est assis pour reprendre ses esprits. L'arbitre est descendu aux nouvelles et l'Italien lui a répondu qu'il ne savait pas si c'était «une déshydratation» ou autre chose, alors qu'il s'aidait de sa raquette comme d'une canne pour se tenir, peut-être affecté par des crampes.

Jannik Sinner loses to Juan Manuel Cerundolo after facing physical difficulties. Hope you get better soon 🧡#RolandGarrospic.twitter.com/U8qTNvl6e0 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026

Un soigneur est intervenu avant qu’il n’aille aux vestiaires plusieurs minutes pour «une évaluation» de son état de santé, a fait savoir l'arbitre. Mais cela n’aura pas servi. Le finaliste de 2025 sort très tôt d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois Roland-Garros 2023. Historiquement, c’est une première depuis 26 ans de voir la tête de série n°1 de Roland-Garros éliminée avant le troisième tour.

«Aujourd'hui je n'avais pas d'énergie, et c'est une chose qui peut arriver. Personne n'est un robot, a expliqué Sinner. J'ai eu des difficultés. Je me sentais mal, la tête tournait.»

En l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Sinner avait un chemin tout tracé vers le sacre… finalement ce ne sera pas le cas alors qu’il restait sur une incroyable série sur le circuit de 30 victoires après ses titres à Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome cette année.