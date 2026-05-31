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Ligue des champions : la première réaction de Kylian Mbappé après le nouveau sacre du PSG

Kylian Mbappé a réagi à une publication d'Achraf Hakimi. Kylian Mbappé a réagi à une publication d'Achraf Hakimi. [FEP / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sous une publication de son ami Achraf Hakimi, Kylian Mbappé a réagi au 2e sacre consécutif du PSG, où il a évolué pendant sept saisons, en Ligue des champions, samedi soir, contre Arsenal (1-1, 4 tab 3).

Le PSG est resté sur le toit de l’Europe. Le club de la capitale a remporté, samedi soir, sa 2e Ligue des champions consécutive après sa victoire contre Arsenal à l’issue de la séance de tirs au but (1-1, 4 tab 3). 

La 2e depuis le départ de Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid à l’été 2024. Et au lendemain de ce sacre, l’attaquant français, qui a évolué entre 2017 et 2024 à Paris, a réagi au sacre des coéquipiers de Marquinhos. Très sobrement.

Le capitaine de l’équipe de France, meilleur buteur de l’histoire du PSG (235 buts), a répondu à une publication sur Instagram de son ami Achraf Hakmi. Le défenseur marocain a posté une photo de lui, allongé sur la pelouse de la Puskas Arena avec le trophée de la Ligue des champions entre les mains. Et Kylian Mbappé a réagi avec trois émojis en forme de cœur.

Le maillot du PSG sera désormais orné de deux étoiles.
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Depuis son arrivée au Real Madrid, qui a été éliminé en quarts de finale par le Bayern Munich mi-avril, Kylian Mbappé a remporté seulement la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale en 2024 avant de connaître une saison blanche. Actuellement à Clairefontaine, il va désormais se concentrer sur la Coupe du monde avec l’équipe de France pour tenter de décrocher une 3e étoile.

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