Ligue des champions : pourquoi le jeune parisien Warren Zaïre-Emery est-il entré dans l’histoire de la compétition ?

Le jeune parisien Warren Zaïre-Emery est entré dans l’histoire de la Ligue des champions après le second sacre consécutif du PSG dans la compétition, samedi, contre Arsenal à Budapest (1-1, 4 tab 3).

Il est lui aussi entré dans l’histoire de la compétition. Warren Zaïre-Emery et le PSG ont remporté, samedi soir, leur 2e Ligue des champions consécutive après leur sacre contre Arsenal à l’issue de la séance de tirs au but à Budapest (1-1, 4 tab 3). Remplaçant au coup d’envoi, le jeune milieu de terrain parisien est entré au début de la prolongation à la place de Fabian Ruiz.

Et l’international tricolore, formé au club, est devenu le plus jeune joueur (20 ans et deux mois) à remporter deux finales de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe en participant à la rencontre. Il a fait mieux que le Néerlandais Johan Neeskens (décédé en octobre 2024 à 73 ans), qui avait 20 ans et huit mois lorsqu'il a soulevé sa 2e coupe aux grandes oreilles avec l’Ajax Amsterdam.

Warren Zaïre-Emery, qui va participer à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, va désormais tenter de faire aussi bien que l’ancien milieu de terrain, qui avait remporté trois Ligues des champions consécutives avec le club néerlandais (1971, 1972, 1973).