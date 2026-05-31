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Ligue des champions : quand le maillot du PSG avec la 2e étoile sera-t-il mis en vente ?

Le maillot du PSG sera désormais orné de deux étoiles. Le maillot du PSG sera désormais orné de deux étoiles. [Mis / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG a déjà mis en vente un maillot avec une 2e étoile, symbolisant son second sacre consécutif en Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4 tab 3).

La collection des maillots du PSG va encore s’agrandir. Vainqueur de sa 2e Ligue des champions consécutive, décrochée samedi contre Arsenal à Budapest (1-1, 4 tab 3), le PSG a déjà mis en vente une tunique collector avec une 2e étoile, symbolisant son second sacre dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

«Pour célébrer ce deuxième sacre européen consécutif, le Paris Saint-Germain dévoile un flocage collector exclusif du maillot domicile 2025-2026, orné de deux étoiles et marqué du blason de Paris au dos, symbole du lien profond entre le Club et sa ville», a indiqué le club, double champion d’Europe en titre, dans un communiqué.

Le PSG sera opposé à Aston Villa en Supercoupe d'Europe.
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Et ce maillot du «Back 2 Back» sera accompagné de «collections inédites, pensées pour l’ensemble des supporters Rouge & Bleu» pour célébrer «cette victoire historique». Plusieurs produits sont déjà disponibles à la vente en boutiques et sur la boutique officielle en ligne du PSG. Mais les supporters parisiens vont devoir faire vite car certains produits sont déjà en rupture de stock.

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