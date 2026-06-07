Coupe du monde 2026 : pas convoqué pour la compétition, un joueur de l'équipe de France valide une formation à Harvard

Non retenu avec l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), le milieu de terrain Eduardo Camavinga a validé, la semaine dernière, une formation à Harvard.

Il a mis son temps libre à profit. Non retenu avec l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), Eduardo Camavinga (23 ans) s’est tout de même rendu, la semaine dernière, aux Etats-Unis, non pas pour la compétition mais pour suivre une formation universitaire à la Harvard Business School.

De l’autre côté de l’Atlantique, le milieu de terrain tricolore a validé une formation de quelques jours dans le domaine du divertissement et du sport proposée par cette prestigieuse université américaine basée à Boston (Massachusetts), toute proche du camp de base de… l’équipe de France pour le Mondial.

«Quelque jours d’apprentissage, d’écoute et de croissance. Reconnaissant pour cette expérience à la Harvard Business School», a écrit, sur son compte Instagram, l’international français (29 sélections) accompagnant son message de plusieurs photos prises au cours de son expérience.

Régulièrement appelé chez les Bleus, Eudardo Camavinga n’a pas été convoqué par Didier Deschamps parmi les 26 joueurs retenus après une saison compliquée avec le Real Madrid.