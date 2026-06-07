Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix de Monaco

Leader du championnat du monde de Formule 1, l’Italien Kimi Antonelli s’élancera, ce dimanche, en pole position du Grand Prix de Monaco devant Max Verstappen et Lewis Hamilton.
1ère ligne
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Max Verstappen (NED/Red Bull)
2e ligne
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3e ligne
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
George Russell (GBR/Mercedes)
4e ligne
Oscar Piastri (AUS/McLaren)
Lando Norris (GBR/McLaren)
5e ligne
Pierre Gasly (FRA/Alpine)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)
6e ligne
Alexander Albon (THA/Williams)
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)
7e ligne
Nico Hülkenberg (GER/Audi)
Franco Colapinto (ARG/Alpine)
8e ligne
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
9e ligne
Esteban Ocon (FRA/Haas)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
10e ligne
Oliver Bearman (GBR/Haas)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
11e ligne
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin)