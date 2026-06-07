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Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix de Monaco

Kimi Antonelli partira devant Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix de Monaco. Kimi Antonelli partira devant Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix de Monaco. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Leader du championnat du monde de Formule 1, l’Italien Kimi Antonelli s’élancera, ce dimanche, en pole position du Grand Prix de Monaco devant Max Verstappen et Lewis Hamilton.

1ère ligne

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Max Verstappen (NED/Red Bull)

2e ligne

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3e ligne

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

4e ligne

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Lando Norris (GBR/McLaren)

5e ligne

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

6e ligne

Alexander Albon (THA/Williams)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)

7e ligne

Nico Hülkenberg (GER/Audi)

Franco Colapinto (ARG/Alpine)

8e ligne

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

9e ligne

Esteban Ocon (FRA/Haas)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac)

10e ligne

Oliver Bearman (GBR/Haas)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)

Lando Norris a remporté le Grand Prix de Monaco la saison dernière.
Sur le même sujet Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix de Monaco Lire

11e ligne

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Formule 1SportGrand PrixMonaco

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