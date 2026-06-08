Coupe du monde 2026 : Koeman, Ayew… Avant les frères Doué, voici les fratries qui ont déjà joué ensemble un Mondial

Lors de cette Coupe du monde 2026, sept fratries vont disputer la compétition en même temps comme les frères Hernandez ou les Doué. Et ce n’est pas une première dans l’histoire de la compétition.

Le rêve de tout enfant. Cette Coupe du monde 2026 va voir sept fratries être présentes à partir du 11 juin aux Etats-Unis, Mexique et Canada. En effet, les frères Lucas et Théo Hernandez disputeront ensemble la compétition sous le maillot de l’équipe de France ou encore les frères Deroy et Laros Duarte ainsi que Leandro et Juninho Bacuna avec le Cap-Vert.

C’est en revanche différent pour quatre autres fratries. Les frères Doué ne seront pas sous le même maillot. Désiré sera avec les Bleus, alors que Guéla sera avec la Côte d’ivoire. C’est pareil pour John et Harry Souttar, qui vont jouer respectivement avec l’Ecosse et l’Australie, Inaki (Ghana) et Nico Williams (Espagne), et enfin Derrick Luckassen (Ghana) et Brian Brobbey (Pays-Bas).

Avant eux, il y a déjà eu des fratries dans le Mondial de football et ce, dès la première édition en 1930 avec notamment les frères Jean et Lucien Laurent avec l’équipe de France.

Les fratries à la Coupe du monde

1930

Jean et Lucien Laurent (France)

Juan et Mario Evaristo (Argentine)

1954

Otmar et Fritz Walter (Allemagne de l’Ouest)

1966

Bobby et Jack Charlton (Angleterre)

1974 et 1978

René et Willy van de Kerkhof (Pays-Bas)

1990

Erwin et Ronald Koeman (Pays-Bas)

1994

Frank et Ronald de Boer (Pays-Bas)

1998

Frank et Ronald de Boer (Pays-Bas)

Brian et Michael Laudrup (Danemark)

Gary et Phil Neville (Angleterre)

2002

Nico et Robert Kovac (Croatie)

2006

Philip et David Degen (Suisse)

Yaya et Kolo Touré (Côte d’Ivoire)

2010

Yaya et Kolo Touré (Côte d’Ivoire)

Wilson, Johnny et Jerry Palacios (Honduras)

Kevin-Prince et Jérôme Boateng (Ghana et Allemagne)

2014

Kevin-Prince et Jérôme Boateng (Ghana et Allemagne)

André et Jordan Ayew (Ghana)

2018

Jonathan et Giovani dos Santos (Mexique)

Eden et Thorgan Hazard (Belgique)

2022

Lucas et Théo Hernandez (France)

Sergej et Vanja Milinkovic-Savic (Serbie)

2026

Lucas et Théo Hernandez (France)

Leandro et Juninho Bacuna (Cap-Vert)

Deroy et Laros Duarte (Cap-Vert)

Inaki et Nico Williams (Ghana et Espagne)

Derrick Luckassen et Brian Brobbey (Ghana et Pays-Bas)

Désiré et Guéla Doué (France et Côte d’Ivoire)

John et Harry Souttar (Ecosse et Australie)