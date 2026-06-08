Coupe du monde 2026 : un arbitre africain recalé à son arrivée aux Etats-Unis

Retenu pour officier pendant la Coupe du monde 2026, l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan a été recalé par les autorités américaines à son arrivée aux Etats-Unis.

Il n’a pu pénétrer sur le sol américain. Retenu pour officier pendant la Coupe du monde 2026, Omar Abdulkadir Aartan (34 ans) a été recalé par les services de l’immigration américains à son arrivée aux Etats-Unis. Si les raisons de cette décision demeurent inconnues, l’arbitre somalien disposait pourtant d’un visa en règle, a assuré Ciise Aden Abshir, haut conseiller auprès du ministère somalien de la Jeunesse et des Sports, à l’AFP.

Parmi les 52 arbitres sélectionnés pour cette 23e édition

Désigné meilleur arbitre africain par la CAF en 2025, Omar Abdulkadir Artan «compte parmi les arbitres les plus respectés d’Afrique» et lui «refuser l’entrée aux États-Unis et l’empêcher d’officier (…) porte préjudice non seulement à sa personne, mais sape également l’engagement du football en faveur de l’équité, du mérite et de l’esprit du fair-play», a également déploré Ciise Aden Abshir, qui a appelé la communauté du football à «le soutenir en cette période difficile».

Titulaire du statut Fifa depuis 2018, Omar Abdulkadir Aartan faisait partie des 52 arbitres sélectionnés pour cette 23e édition et devait être le premier arbitre somalien à officier lors d’une phase finale de Coupe du monde. Mais il semble avoir fait les frais de la dégradation des relations entre la Somalie et les Etats-Unis ces derniers mois.

La Somalie est l’un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés d’une interdiction de voyage aux Etats-Unis par l’administration de Donald Trump. Fin novembre, le président américain l’avait qualifiée de «pays pourri» et fait part de son intention de mettre fin au statut spécial protégeant les ressortissants somaliens de l’expulsion.