«Je me concentre sur mon rétablissement» : le Danois Christian Eriksen donne de ses nouvelles après son malaise

Victime d’un nouveau malaise, dimanche, lors du match amical contre l’Ukraine, le Danois Christian Eriksen a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

Une scène qui a rappelé de très mauvais souvenir et provoqué une immense inquiétude. A la 64e minute d’un match amical opposant, dimanche, le Danemark à l’Ukraine, Christian Eriksen (34 ans) s’est soudainement effondré sur le terrain, victime d’un malaise.

Les soigneurs ont aussitôt accouru pour lui porter secours. L’international danois est finalement parvenu à se relever et a quitté le terrain par ses propres moyens avant d’être transporté au Centre hospitalier universitaire d’Odense pour effectuer des examens.

Ce malaise a ravivé le douloureux souvenir du match contre la Finlande à l’Euro 2021 à Copenhague pendant lequel il avait été victime d’un arrêt cardiaque. Mais les nouvelles concernant l’état de santé du milieu de terrain, qui évolue depuis son premier malaise avec un défibrillateur sous-cutané, sont rassurantes. «Je vais bien et je suis chez moi avec ma famille», a-t-il écrit sur son compte Instagram, assurant qu’«il s’agissait d’une situation différente de celle qui s’est produite en 2021».

Une convalescence auprès de ses proches

Il a également précisé que le choc reçu de son défibrillateur a eu un «impact considérable» sur lui mais que l’appareil a fonctionné exactement comme prévu pour le «protéger» au moment où il en avait besoin. Christian Eriksen en a aussi profité pour exprimer sa «gratitude envers tous les joueurs et l’équipe médicale sur le terrain pour leur soutien et leur aide» et se montrer «extrêmement reconnaissant envers les médecins qui ont pris soin» de lui et de son cœur au fil des années.

Et de retour chez lui, il a déjà entamé sa convalescence auprès de ses proches. «Pour l’instant, je me concentre sur mon rétablissement, je passe du temps avec ma famille, je pars en vacances et je joue au football avec mes enfants», a-t-il indiqué. Et, si après son premier malaise, il avait pu refouler les terrains huit mois plus tard, il pourrait cette fois être contraint de raccrocher définitivement les crampons.