NBA : sécurité, fouille, horaire… le dispositif impressionnant pour la présence de Donald Trump au match 3 des finales entre New York et San Antonio

Ce lundi 8 juin, Donald Trump sera au Madison Square Garden pour le match 3 des finales NBA entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs. Un dispositif conséquent a été mis en place.

Une soirée pas comme les autres. Alors que le Madison Square Garden de New York va accueillir le premier match des finales NBA depuis 1999 lors du match 3 entre les Knicks et les Spurs, Donald Trump, le président des Etats-Unis, a été invité par James Dolan, le propriétaire de la franchise. Et forcément cela implique un dispositif de sécurité très renforcé.

Il est ainsi conseillé aux fans de venir deux heures avant le début de la rencontre pour des questions de sécurité car les fouilles vont être renforcées. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, la franchise NBA a expliqué qu’une politique stricte «sans sac» sera appliquée. Il s’agira de contrôles de sécurité de type «TSA», la même que dans les aéroports depuis les attentats du 11 septembre 2001.

«Les supporters doivent faire tout leur possible pour limiter leurs effets personnels au strict minimum», peut-on lire sur un communiqué conjoint des New York Knicks et du Secret Service des États-Unis.

Les journalistes aussi impactés

Il n’y a pas que les 19.000 spectateurs présents dans la salle qui seront impactés, ceux à l’extérieur également. La police de New York a annoncé l’annulation de la projection du match sur écran géant, habituellement organisée aux abords de la salle des Knicks.

De leur côté, les journalistes ne pourront pas accéder aux vestiaires des joueurs avant le match. Ils ne pourront pas non plus accéder au terrain à moins d’1h15 du match.

A noter que ce sera la première fois de l’histoire qu’un président en exercice assiste à un match des Finales NBA.