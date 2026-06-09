24 Heures du Mans 2026 : voici les 16 anciens pilotes de Formule 1 présents au départ

Alors qu’ils étaient 19 l’année dernière, avec notamment l’ancien champion du monde Jenson Button, 16 anciens pilotes de Formule 1 seront au départ, samedi, des 24 Heures du Mans.

Hypercar

Kamui Kobayashi (Japon/Hypercar Toyota n°7) : 75 départs en Grand Prix entre 2009 et 2014

Nyck de Vries (Pays-Bas/Hypercar Toyota n°7) : 11 départs en Grand Prix en 2022 et 2023

Sébastien Buemi (Suisse/Hypercar Toyota n°8) : 55 départs en Grand Prix entre 2009 et 2011

Brendon Hartley (Nouvelle-Zélande/Hypercar Toyota n°8) : 25 départs en Grand Prix en 2017 et 2018

Will Stevens (Grande-Bretagne/Hypercar Cadillac n°12) : 18 départs en Grand Prix en 2014 et 2015

Kevin Magnussen (Danemark/Hypercar BMW n°15) : 185 départs en Grand Prix entre 2014 et 2024

André Lotterer (Allemagne/Hypercar Genesis n°17) : 1 départ en Grand Prix en 2014

Sébastien Bourdais (France/Hypercar Cadillac n°38) : 27 départs en Grand Prix en 2008 et 2009

Jack Aitken (Grande-Bretagne/Hypercar Cadillac n°38) : 1 départ en Grand Prix en 2020

Antonio Giovinazzi (Italie/Hypercar Ferrari n°51) : 62 départs en Grand Prix entre 2017 et 2021

Robert Kubica (Pologne/Hypercar Ferrari n°83) : 99 départs en Grand Prix entre 2006 et 2021

Paul di Resta (Grande-Bretagne/Hypercar Peugeot n°93) : 59 départs en Grand Prix entre 2011 et 2017

Stoffel Vandoorne (Belgique/Hypercar Peugeot n°93) : 41 départs en Grand Prix entre 2016 et 2018

LMP2

Jack Doohan (Australie/Oreca LMP2 n°24) : 7 départs en Grand Prix en 2024 et 2025

Pietro Fittipaldi (Brésil/Oreca LMP2 n°26) : 2 départs en Grand Prix en 2020

LMGT3

Logan Sargeant (Etats-Unis/Ford Mustang GT3 n°88) : 36 départs en Grand Prix en 2023 et 2024