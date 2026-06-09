Coupe du monde 2026 : l’équipe d’Angleterre surprise par un séisme à Orlando

Ce lundi un séisme a touché le camp de base de la sélection anglaise à Orlando. Quatre jours après la fusillade qui a fait 9 blessés, c’est au tour du tremblement de terre de venir déranger la préparation des Anglais.

L’équipe d’Angleterre dirigée par Thomas Tuchel n’est pas la plus chanceuse des sélections. Un important séisme de magnitude 6,1 s’est fait ressentir lundi 8 juin aux abords du camp de base des Three Lions à Orlando, aux États-Unis. Une première depuis 1880 en Floride d’après The Evening Standard.

Avant leur arrivée sur le sol américain pour disputer la Coupe du monde de football 2026, une fusillade avait éclaté à côté de leur camp d’entraînement, qui avait fait 9 blessés.

La sélection anglaise n’était pas arrivée aux États-Unis au moment des coups de feu. Cependant, à deux jours de leur dernier match de préparation pour le mondial contre le Costa Rica, elle était bien présente lors du séisme

Le phénomène naturel s’est déroulé au large de la côte ouest de Cuba, mais les secousses se sont déplacées jusqu’à Orlando, lieu du camp de base de l’équipe d’Angleterre.

Pour l’instant, aucun blessé n’est à signaler. Plusieurs bâtiments ont dû être évacués. Les risques de tsunami ont été écartés par les autorités.

Les Anglais disputeront leur premier match de la Coupe du monde le 17 juin à 22h contre la Croatie. Par la suite, ils joueront contre le Ghana le 23 juin et termineront la phase de groupe contre le Panama le 27 juin.