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Coupe du monde 2026 : les contrôles étonnants sur le tarmac des sélections du Sénégal et de l’Ouzbékistan à leur arrivée aux Etats-Unis (vidéo)

Le Sénégal de Pape Thiaw affrontera la France pour son premier match de poules, le 16 juin. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Alors que les 48 équipes arrivent au fur et à mesure pour disputer la Coupe du monde 2026, le Sénégal et l’Ouzbékistan ont eu le droit à des contrôles poussés à leur arrivée aux Etats-Unis.

Des images impressionnantes. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux ont montré les contrôles sécuritaires renforcées sur le tarmac des aéroports de la part des douanes américaines lors des arrivées des délégations sénégalaises et ouzbeks, aux Etats-Unis, à l'approche du début du Mondial.

Futur adversaire de l’équipe de France (16 juin à 21h), le Sénégal a été contrôlé à sa sortie de l’avion, sur une piste d'atterrissage en Caroline du Nord, par le Bureau des douanes et de la Protection des frontières des Etats-Unis. Un par un, les joueurs et membres du staff technique sont passés au peigne fin afin de vérifier s’ils ne transportaient pas d’objet illicite à leur entrée sur le territoire américain.

De son côté, la sélection d’Ouzbékistan a eu le droit à des chiens renifleurs et des détecteurs de métaux pour vérifier les bagages à leur descente du bus pour l'Icahn Stadium de New-York.

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Des images qui ont évidemment beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux alors que la Coupe du monde commence ce jeudi 11 juin et se dispute jusqu’au 19 juin.

Coupe du monde 2026FootballSénégalOuzbékistan

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