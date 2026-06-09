Coupe du monde 2026 : Rodrygo, Cole Palmer, Khvicha Kvaratskhelia… ces stars absentes de la compétition

Alors que la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) accueille 48 équipes, il y manquera toutefois des grands noms du football pour cause de blessure, non sélection ou d’absence de leur nation.

Ils seront nombreux sur les pelouses nord-américaines mais il manquera tout de même quelques grands noms du football. Entre les non qualifications de l’Italie, du Cameroun, de la Géorgie, du Nigéria ou de la Pologne, les non sélections et les blessures, voici un tour d’horizon des principales absences de cette Coupe du monde 2026.

Les principaux grands joueurs absents

Equipes non qualifiées :

Ademola Lookman (Nigéria)

Victor Osimhen (Nigéria)

Robert Lewandowski (Pologne)

Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie)

Dominik Szoboszlai (Hongrie)

Gianluigi Donnarumma (Italie)

Sandro Tonali (Italie)

Riccardo Calafiori (Italie)

Dominik Szoboszlai (Hongrie)

Matvey Safonov (Russie)

Jan Oblak (Slovénie)

Serhou Guirassy (Guinée)

Blessures :

Rodrygo (Brésil)

Éder Militão (Brésil)

Estevao (Brésil)

Serge Gnabry (Allemagne)

Lennart Karl (Allemagne)

Xavi Simons (Pays-Bas)

Matthijs de Ligt (Pays-Bas)

Hugo Ekitiké (France)

Fermin Lopez (Espagne)

Non sélectionnés :

Cole Palmer (Angleterre)

Trent Alexander-Arnold (Angleterre)

Harry Maguire (Angleterre)

Dani Carvajal (Espagne)

Joao Pedro (Brésil)