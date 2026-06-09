Finales NBA : Victor Wembanyama jette un adversaire au sol lors de la victoire des Spurs de San Antonio contre les Knicks de New York (vidéo)

Victor Wembanyama a jeté un adversaire au sol lors de la victoire des Spurs contre les Knicks sur le parquet du Madison Square Garden (111-115), théâtre du game 3 des finales NBA.

Un duel très accroché. Dans une rencontre déterminante, les Spurs de San Antonio se sont relancés lors du game 3 des finales NBA en arrachant la victoire contre les Knicks de New York sur le parquet du Madison Square Garden (111-115). Et la franchise texane, qui n’est plus que menée 2 à 1, a pu compter sur un Victor Wembanyama en grande forme avec 32 points, 8 rebonds et 6 passes.

Brunson frustrated at Wemby 😳 pic.twitter.com/0xd2HO78NV — ESPN (@espn) June 9, 2026

Décisif, le Français s’est également distingué par une vive altercation avec Jalen Brunson à la fin du premier quart-temps. Marqué d’un peu trop près par le meneur américain, «Wemby» s’est agacé et a poussé son adversaire, qui s’est retrouvé au sol. Le joueur des Knicks s’est rapidement relevé avant de s’en prendre verbalement à Victor Wembanyama, qui a esquissé un sourire quelque peu moqueur.

Le geste de l’international tricolore est passé inaperçu auprès des arbitres et n’a pas été sanctionné. Mais il est retourné s’assoir sur le banc de touche pour faire redescendre la pression visiblement un peu trop forte. Et à la fin du match, Jalen Brunson, particulièrement remonté, a été interrogé sur cette altercation mais il ne s’est pas étendu. «Ce que vous avez vu, c'est ce qui s'est passé», a-t-il lâché.

De quoi promettre de chaudes retrouvailles lors du game 4, dans la nuit de mercredi à jeudi (2h30), toujours à New York.