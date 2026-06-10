Coupe du monde 2026 : calendrier, nouvelles règles, TV… Tout savoir sur la prestigieuse compétition de football

La Coupe du monde de football, 23e édition de l’histoire, commence ce jeudi 11 juin. Entre le calendrier, les nouvelles règles, le programme TV… Voici tout ce qu’il faut savoir.
Où et quand ?
La Coupe du monde 2026 est la 23e édition de la compétition organisée par la FIFA. Elle se déroule du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, Canada et Mexique, avec un total de 48 équipes au lieu de 32 précédemment.
Les groupes
Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque
Groupe B : Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse
Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Ecosse
Groupe D : Etats-Unis, Paraguay, Australie, Turquie
Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Equateur
Groupe F : Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie
Groupe G : Belgique, Egypte, Iran, Nouvelle-Zélande
Groupe H : Espagne, Cap Vert, Arabie saoudite, Uruguay
Groupe I : France, Sénégal, Irak, Norvège
Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie
Groupe K : Portugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan, Colombie
Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama
Le calendrier
Phase de groupes : du jeudi 11 au dimanche 28 juin
Seizièmes de finale : du dimanche 28 juin au 3 juillet
Huitièmes de finale : du samedi 4 au mardi 7 juillet
Quarts de finale : du jeudi 9 au samedi 11 juillet
Demi-finales : mardi 14 et mercredi 15 juillet
Petite finale : samedi 18 juillet
Finale : dimanche 19 juillet
Les stades
Canada (2)
BC Place de Vancouver (54.500 places)
BMO Field de Toronto (45.500 places)
Etats-Unis (11)
Arrowhead Stadium de Kansas City (76.640 places)
Gillette Stadium de Boston (70.000 places)
MetLife Stadium de New York (87.157 places)
Lumen Field de Seattle (69.000 places)
Lincoln Financial Field de Philadelphie (69.000 places)
Levi's Stadium de Santa Clara (70.909 places)
Matthew Emmons-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS
SoFi Stadium de Los Angeles (70.240 places)
Hard Rock Stadium de Miami (67.518 places)
AT&T Stadium d’Arlington (92.967 places)
NRG Stadium de Houston (72.220 places)
Mexique (3)
Estadio Azteca de Mexico (87.523 places)
Estadio Akron de Guadalajara (48.071 places)
Estadio BBVA de Monterrey (53.460 places)
Les nouvelles règles
- Les joueurs remplacés auront 10 secondes pour sortir. Sinon, leur remplaçant ne sera autorisé à rentrer qu’au prochain arrêt de jeu après au moins une minute de jeu écoulée.
- Un compte à rebours virtuel de cinq secondes mis en place si un joueur met trop de temps à remettre le ballon sur le terrain sinon le ballon sera donné à l’équipe adversaire. En case de dégagement aux 5,50 m, l’adversaire se verra accorder un corner.
- Les joueurs soignés sur le terrain doivent rester une minute en dehors du terrain (sauf pour les gardiens de but, les choc tête contre tête, les commotions cérébrales, si l'adversaire est averti pour la faute ou si le joueur doit tirer un pénalty).
- La VAR pourra désormais intervenir en cas de second carton jaune. L’arbitre pourra revenir sur sa décision.
- La VAR interviendra après l’attribution d’un corner à tort «à condition que la vérification puisse être effectuée immédiatement et sans retarder la reprise du jeu».
- Les cartons jaunes seront effacés après les matchs de groupe et après les quarts de finale.
- Se cacher la bouche lors d’une altercation vaudra automatiquement un carton rouge.
- Les joueurs quittant volontairement le terrain pour protester contre une décision arbitrale, ou les officiels incitant à le faire, pourront écoper d’un carton rouge.
- Une pause fraîcheur obligatoire de trois minutes durant chaque mi-temps.
Les cinq derniers vainqueurs
2022 : Argentine
2018 : France
2014 : Allemagne
2010 : Espagne
2006 : Italie
Sur quelles chaînes TV ?
La compétition est à suivre en intégralité sur les antennes de beIN Sports, disponible sur MyCanal. M6 diffuse également mais pas toutes les rencontres.