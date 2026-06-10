Coupe du monde 2026 : calendrier, nouvelles règles, TV… Tout savoir sur la prestigieuse compétition de football

La Coupe du monde de football, 23e édition de l’histoire, commence ce jeudi 11 juin. Entre le calendrier, les nouvelles règles, le programme TV… Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand ?

La Coupe du monde 2026 est la 23e édition de la compétition organisée par la FIFA. Elle se déroule du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, Canada et Mexique, avec un total de 48 équipes au lieu de 32 précédemment.

Les groupes

Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque

Groupe B : Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse

Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Ecosse

Groupe D : Etats-Unis, Paraguay, Australie, Turquie

Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Equateur

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie

Groupe G : Belgique, Egypte, Iran, Nouvelle-Zélande

Groupe H : Espagne, Cap Vert, Arabie saoudite, Uruguay

Groupe I : France, Sénégal, Irak, Norvège

Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie

Groupe K : Portugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan, Colombie

Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama

Le calendrier

Phase de groupes : du jeudi 11 au dimanche 28 juin

Seizièmes de finale : du dimanche 28 juin au 3 juillet

Huitièmes de finale : du samedi 4 au mardi 7 juillet

Quarts de finale : du jeudi 9 au samedi 11 juillet

Demi-finales : mardi 14 et mercredi 15 juillet

Petite finale : samedi 18 juillet

Finale : dimanche 19 juillet

Les stades

Canada (2)

BC Place de Vancouver (54.500 places)

BMO Field de Toronto (45.500 places)

Etats-Unis (11)

Arrowhead Stadium de Kansas City (76.640 places)

Gillette Stadium de Boston (70.000 places)

MetLife Stadium de New York (87.157 places)

Lumen Field de Seattle (69.000 places)

Lincoln Financial Field de Philadelphie (69.000 places)

Levi's Stadium de Santa Clara (70.909 places)

Matthew Emmons-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

SoFi Stadium de Los Angeles (70.240 places)

Hard Rock Stadium de Miami (67.518 places)

AT&T Stadium d’Arlington (92.967 places)

NRG Stadium de Houston (72.220 places)

Mexique (3)

Estadio Azteca de Mexico (87.523 places)

Estadio Akron de Guadalajara (48.071 places)

Estadio BBVA de Monterrey (53.460 places)

Les nouvelles règles

Les joueurs remplacés auront 10 secondes pour sortir. Sinon, leur remplaçant ne sera autorisé à rentrer qu’au prochain arrêt de jeu après au moins une minute de jeu écoulée.

Un compte à rebours virtuel de cinq secondes mis en place si un joueur met trop de temps à remettre le ballon sur le terrain sinon le ballon sera donné à l’équipe adversaire. En case de dégagement aux 5,50 m, l’adversaire se verra accorder un corner.

Les joueurs soignés sur le terrain doivent rester une minute en dehors du terrain (sauf pour les gardiens de but, les choc tête contre tête, les commotions cérébrales, si l'adversaire est averti pour la faute ou si le joueur doit tirer un pénalty).

La VAR pourra désormais intervenir en cas de second carton jaune. L’arbitre pourra revenir sur sa décision.

La VAR interviendra après l’attribution d’un corner à tort «à condition que la vérification puisse être effectuée immédiatement et sans retarder la reprise du jeu».

Les cartons jaunes seront effacés après les matchs de groupe et après les quarts de finale.

Se cacher la bouche lors d’une altercation vaudra automatiquement un carton rouge.

Les joueurs quittant volontairement le terrain pour protester contre une décision arbitrale, ou les officiels incitant à le faire, pourront écoper d’un carton rouge.

Une pause fraîcheur obligatoire de trois minutes durant chaque mi-temps.

Les cinq derniers vainqueurs

2022 : Argentine

2018 : France

2014 : Allemagne

2010 : Espagne

2006 : Italie

Sur quelles chaînes TV ?

La compétition est à suivre en intégralité sur les antennes de beIN Sports, disponible sur MyCanal. M6 diffuse également mais pas toutes les rencontres.