Coupe du monde 2026 : voici les équipementiers des 48 équipes qualifiées

Les 48 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, sont équipées par 12 équipementiers, dont certains très connus et d’autres beaucoup moins.
Adidas
- Allemagne
- Algérie
- Arabie saoudite
- Argentine
- Belgique
- Colombie
- Curaçao
- Ecosse
- Espagne
- Japon
- Mexique
Jako
- Irak
Kappa
- Tunisie
- Suède
Kelme
- Bosnie-Herzégovine
- Jordanie
Majid
- Iran
Marathon
- Équateur
Nike
- Angleterre
- Australie
- Brésil
- Canada
- Corée du Sud
- Costa Rica
- Etats-Unis
- France
- Norvège
- Pays-Bas
- Turquie
- Uruguay
Puma
- Autriche
- Côte d’Ivoire
- Égypte
- Ghana
- Maroc
- Nouvelle-Zélande
- Paraguay
- Portugal
- République tchèque
- Sénégal
- Suisse
Reebok
- Panama
Saeta
Haïti
Tempo
- Cap-Vert
Umbro
- RD Congo
7Saber
Ouzbékistan