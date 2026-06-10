Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : voici les équipementiers des 48 équipes qualifiées

L'équipe de France est équipée par Nike comme 11 autres nations. L'équipe de France est équipée par Nike comme 11 autres nations. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les 48 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, sont équipées par 12 équipementiers, dont certains très connus et d’autres beaucoup moins.

Adidas

  • Allemagne
  • Algérie
  • Arabie saoudite
  • Argentine
  • Belgique
  • Colombie
  • Curaçao
  • Ecosse
  • Espagne
  • Japon
  • Mexique

Jako

  • Irak

Kappa

  • Tunisie
  • Suède

Kelme

  • Bosnie-Herzégovine
  • Jordanie

Majid

  • Iran

Marathon

  • Équateur

Nike

  • Angleterre
  • Australie
  • Brésil
  • Canada
  • Corée du Sud
  • Costa Rica
  • Etats-Unis
  • France
  • Norvège
  • Pays-Bas
  • Turquie
  • Uruguay

Puma

  • Autriche
  • Côte d’Ivoire
  • Égypte
  • Ghana
  • Maroc
  • Nouvelle-Zélande
  • Paraguay
  • Portugal
  • République tchèque
  • Sénégal
  • Suisse

Reebok

  • Panama

Saeta

Tempo

  • Cap-Vert

Umbro

  • RD Congo
L'arbitre français François Letexier officiera pendant la Coupe du monde 2026.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : voici combien les arbitres vont toucher pendant la compétition Lire

7Saber

FootballCoupe du monde 2026Équipementier

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : 10 secondes pour les remplacements, pas de main sur la bouche… voici toutes les nouvelles règles mises en place
Coupe du monde 2026 : les chiffres étonnants de cette nouvelle édition
Cristiano Ronaldo est le joueur le mieux payé de la Coupe du monde 2026.
Coupe du monde 2026 : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé... Voici les joueurs les mieux payés de la compétition

Ailleurs sur le web

Dernières actualités