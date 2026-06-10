Tennis : Loïs Boisson encore battue dès son entrée en lice au tournoi de Bois-le-Duc

La Française Loïs Boisson a encore été battue dès son entrée en lice, ce mercredi, au tournoi néerlandais de Bois-le-Duc par l’Argentine Solana Sierra (4-6, 7-5, 3-6).

Une nouvelle désillusion. Comme à Roland-Garros, Loïs Boisson a été éliminée dès son entrée en lice, ce mercredi, au tournoi de Bois-le-Duc (WTA 250). Sur le gazon néerlandais, qui est loin d’être sa surface de prédilection, la Française a été battue par l’Argentine Sierra Solana en trois sets et un peu plus de deux heures de jeu (4-6, 7-5, 3-6). Et elle n’a pas caché sa frustration à l’issue de la rencontre en jetant sa raquette de dépit.

Car depuis son retour à la compétition à Madrid en avril, après avoir été éloignée des courts pendant sept mois, la Dijonnaise n’a remporté qu’un seul match en six tournois (6 défaites en 7 rencontres). C’était le mois dernier contre la Chinoise Wang Xinyu à Strasbourg (6-3, 7-6).

Retombée à la 155e place au classement WTA, après sa déconvenue sur la terre battue des Internationaux de France, où elle avait atteint les demi-finales l’année dernière, Loïs Boisson est attendue, la semaine prochaine, du côté de Nottingham pour tenter de regoûter à la victoire.