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Tennis : Loïs Boisson encore battue dès son entrée en lice au tournoi de Bois-le-Duc

Loïs Boisson n'a remporté qu'un seul match depuis son retour à la compétition au mois d'avril. Loïs Boisson n'a remporté qu'un seul match depuis son retour à la compétition au mois d'avril. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Française Loïs Boisson a encore été battue dès son entrée en lice, ce mercredi, au tournoi néerlandais de Bois-le-Duc par l’Argentine Solana Sierra (4-6, 7-5, 3-6).

Une nouvelle désillusion. Comme à Roland-Garros, Loïs Boisson a été éliminée dès son entrée en lice, ce mercredi, au tournoi de Bois-le-Duc (WTA 250). Sur le gazon néerlandais, qui est loin d’être sa surface de prédilection, la Française a été battue par l’Argentine Sierra Solana en trois sets et un peu plus de deux heures de jeu (4-6, 7-5, 3-6). Et elle n’a pas caché sa frustration à l’issue de la rencontre en jetant sa raquette de dépit.

Car depuis son retour à la compétition à Madrid en avril, après avoir été éloignée des courts pendant sept mois, la Dijonnaise n’a remporté qu’un seul match en six tournois (6 défaites en 7 rencontres). C’était le mois dernier contre la Chinoise Wang Xinyu à Strasbourg (6-3, 7-6).

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Retombée à la 155e place au classement WTA, après sa déconvenue sur la terre battue des Internationaux de France, où elle avait atteint les demi-finales l’année dernière, Loïs Boisson est attendue, la semaine prochaine, du côté de Nottingham pour tenter de regoûter à la victoire.

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