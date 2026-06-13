Brésil-Maroc, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Brésil et le Maroc s'affrontent dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin lors de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

C'est la première grosse affiche de cette Coupe du monde. Le Brésil, quintuple champion et qui rêve de retrouver les sommets, affronte le Maroc, demi-finaliste de l'édition 2022 et qui espère réitérer la même sensation.

Un choc du groupe C qui aura lieu au MetLife Stadium de New York dans la nuit de samedi à dimanche (0h).

Les Auriverdes et les Lions de l'Atlas vont tenter de lancer comme il faut ce Mondial. Ils affronteront respectivement ensuite l'Ecosse et Haïti.

Dans l’histoire, les deux équipes se sont affrontées à trois reprises pour un bilan de deux victoires pour les Brésiliens et un succès marocain.

le programme

On y est : le choc de cette nuit! 😍

🇧🇷 Brésil 🆚 Maroc 🇲🇦

🕛 23h00 Rabat | Minuit heure française

Vos pronos? #FIFAWorldCup — Coupe du Monde de la FIFA 🏆 (@fifaworldcup_fr) June 13, 2026

Le match sera retransmis sur beIN SPORTS et M6.