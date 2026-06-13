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Brésil-Maroc, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Marocains d'Achraf Hakimi avait atteint les demi-finales en 2022. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Brésil et le Maroc s'affrontent dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin lors de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

C'est la première grosse affiche de cette Coupe du monde. Le Brésil, quintuple champion et qui rêve de retrouver les sommets, affronte le Maroc, demi-finaliste de l'édition 2022 et qui espère réitérer la même sensation. 

Un choc du groupe C qui aura lieu au MetLife Stadium de New York dans la nuit de samedi à dimanche (0h).

Les Auriverdes et les Lions de l'Atlas vont tenter de lancer comme il faut ce Mondial. Ils affronteront respectivement ensuite l'Ecosse et Haïti.

Dans l’histoire, les deux équipes se sont affrontées à trois reprises pour un bilan de deux victoires pour les Brésiliens et un succès marocain.

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : le calendrier complet de la compétition Lire

le programme

Le match sera retransmis sur beIN SPORTS et M6.

BrésilMarocQuelle heure quelle chaîneCoupe du monde 2026Football

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