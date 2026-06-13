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Coupe du monde 2026 : la police enquête sur un vol d'équipement de la sélection d’Angleterre

L'Angleterre débutera sa campagne en Coupe du monde contre la Croatie ce mercredi. [Reuters/Jim Rassol]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Les préparatifs de l'Angleterre pour la Coupe du monde de football ont une nouvelle fois été perturbés, cette fois-ci par un vol de matériel avant l'arrivée de l'équipe ce samedi à son centre d'entraînement de Kansas City, aux États-Unis. 

Ça ne s’arrête pas pour les Anglais. Après une fusillade à proximité de son centre d’entraînement et un léger tremblement de terre, la sélection anglaise a ce samedi été touchée par le vol de son matériel. 

Selon la BBC, des ballons et des chaussures figurent parmi les objets dérobés à bord de véhicules, dévalisés alors qu'ils acheminaient le matériel vers le centre d'entraînement de la sélection, le Swope Soccer Village. 

De son côté, la Fédération anglaise de football a confirmé à l'agence britannique Press Association qu'un incident s'était produit, mais n'a pas été en mesure de fournir plus d’informations. 

«Nous enquêtons sur un éventuel vol de matériel dans un véhicule de l'équipe arrivé à Kansas City ce soir avec des objets manquants», a par ailleurs déclaré le département de police de Kansas City au Daily Mail. Deux personnes auraient été arrêtées en lien avec cet incident, selon la BBC. 

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L'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel doit s'entraîner pour la première fois au Swope Soccer Village ce samedi à 17h (minuit heure française) après avoir quitté son camp d'entraînement en Floride

Les Anglais débuteront leur campagne en Coupe du monde contre la Croatie ce mercredi, avant d'affronter les autres équipes du groupe L : le Ghana et le Panama.

Coupe du monde 2026Footballéquipe d'Angleterre

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