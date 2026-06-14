Coupe du monde 2026 : voici pourquoi l’arbitre de la rencontre entre la France et le Sénégal est un excellent souvenir pour les Bleus

L’arbitre australien Alireza Fagnani a été désigné pour diriger le premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, mardi (21h), contre le Sénégal. Un excellent souvenir pour les Bleus.

Une veille et belle connaissance pour les Bleus. L’équipe de France fera son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, ce mardi, contre le Sénégal sur la pelouse du MetLife Stadium (New York). Et cette rencontre sera dirigée par Alireza Fagnani, qui est loin d’être un inconnu pour Didier Deschamps et certains de ses joueurs. Âgé de 48 ans, l’officiel australien, né en Iran et arbitre Fifa depuis 2008, s’apprête à participer à son 3e Mondial, après 2018 et 2022.

Au sifflet lors de la finale de la Coupe du monde des clubs

Et il a notamment arbitré les Tricolores il y a huit ans en Russie. Pas n’importe quel match puisqu’il était au sifflet lors du 8e de finale contre l’Argentine (4-3). Les Bleus s’était imposés au terme d’un match encore dans toutes les mémoires avec un penalty d’Antoine Griezmann, une demi-volée somptueuse de Benjamin Pavard et un doublé de Kylian Mbappé.

Ce succès avait mené l’équipe de France vers sa 2e étoile mondiale après ses victoires contre l’Uruguay en quart de finale (2-0), la Belgique en demi-finale (1-0) et la Croatie en finale (4-2). Alireza Fagnani a également arbitré la finale de la Coupe du monde des clubs, l’année dernière, entre le PSG et Chelsea.

Un moins bon souvenir pour les Parisiens, et notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery, qui s’étaient lourdement inclinés face au club anglais (3-0).