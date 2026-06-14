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Cyclisme : le classement final du Tour Auvergne-Rhône-Alpes après la victoire d'Isaac Del Toro

Âgé de 22 ans, le Mexicain est devenu le troisième plus jeune vainqueur de l'épreuve. [ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Mexicain Isaac Del Toro s'est imposé lors de la 8e et dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, sur le plateau de Salaison. Le Français Paul Seixas a quant à lui abandonné.

Le classement final

1. Isaac Del Toro (MEX/UAD) en 29h35’05’’

2. Luke Tuckwell (AUS/RBH) à 57’’

3. Juan Ayuso (ESP/LTK) à 1'17’’

4. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 1'36’’

5. Tobias Johannessen (NOR/UXM) à 1'46''

6. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) à 2'41'' 

7. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) à 3'11'' 

8. Cristian Rodriguez (ESP/XAT) à 3'15'' 

9. José Félix Parra (ESP/CJR) à 6'25'' 

10. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) à 7'21''

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