Cyclisme : le classement final du Tour Auvergne-Rhône-Alpes après la victoire d'Isaac Del Toro

Le Mexicain Isaac Del Toro s'est imposé lors de la 8e et dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, sur le plateau de Salaison. Le Français Paul Seixas a quant à lui abandonné.

Le classement final

1. Isaac Del Toro (MEX/UAD) en 29h35’05’’

2. Luke Tuckwell (AUS/RBH) à 57’’

3. Juan Ayuso (ESP/LTK) à 1'17’’

4. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 1'36’’

5. Tobias Johannessen (NOR/UXM) à 1'46''

6. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) à 2'41''

7. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) à 3'11''

8. Cristian Rodriguez (ESP/XAT) à 3'15''

9. José Félix Parra (ESP/CJR) à 6'25''

10. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) à 7'21''