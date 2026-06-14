Sumo : le cadeau original que va recevoir le Japonais Kotozakura après sa victoire au Tournoi de Paris ?

Sacré à l'Accor Arena de Bercy, le rikishi japonais Kotozakura a remporté dimanche le Tournoi de Paris de sumo et va se voir offrir un… bœuf wagyu.

Un cadeau des plus originaux. Sacré au terme de deux journées de combats à l’Accor Arena de Bercy, Kotozakura a remporté dimanche le Tournoi de Paris de sumo, qui marquait le retour de la discipline en France pour la première fois depuis plus de trente ans.

Le rikishi japonais s'est imposé dans la grande finale contre le vainqueur de dimanche, le Mongol Hoshoryu.

Grâce à ce succès lors de l’un des combats les plus longs du week-end (environ 16 secondes), le champion repart avec un grand trophée et un bœuf wagyu entier offert par l'un des sponsors. Une récompense qui a fait sourire Bercy mais finalement assez ordinaire dans le monde du sumo.

Après 1986 et 1995, ce n'est que la troisième fois que le sumo faisait étape en France. Sur l'ensemble des deux jours, quelque 25.000 spectateurs ont applaudi les 62 lutteurs, parmi les meilleurs du monde.