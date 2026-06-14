Tennis de table : Félix Lebrun conserve sa couronne de champion de France en battant son frère Alexis

Ce dimanche 14 juin, Félix Lebrun a été sacré champion de France de tennis de table pour la deuxième année consécutive en dominant son frère Alexis (4-2), à Laval.

Il reste le patron. Ce dimanche à Laval, Félix Lebrun, 4e mondial, s'est imposé face à son frère Alexis, 12e mondial, en finale des championnats de France de tennis de table disputés à Laval. Le cadet de la fratrie, âgé de 19 ans, l’a emporté 12-10, 11-8, 8-11, 11-5, 2-11 et 12-10 lors d'une finale nationale qui opposait les deux frères pour la quatrième année consécutive.

Le résumé de la finale entre Félix Lebrun et Alexis Lebrun : pic.twitter.com/r0F0iYuQ15 — Cho Allez !🏓 (@ChoAllez) June 14, 2026

Alexis s'était imposé en 2023 et 2024 mais Félix Lebrun avait gagné l'an passé pour la première fois à l'issue d'un énorme match (4-3) à Levallois.

«Il m'a un petit peu aidé (...) pour retourner la situation, prendre le set et la victoire, a reconnu Félix après le match. C'est toujours hyper difficile de jouer contre Alexis mais je me suis régalé.»

Chez les femmes, Prithika Pavade a décroché son deuxième titre national après celui remporté en 2022. La n°1 française, âgée de 21 ans, s'est imposée face à la Quimpéroise Isa Cok, 24 ans, en sept manches très accrochées (11-3, 9-11, 8-11, 11-5, 11-7, 7-11, 11-4).