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Tennis de table : Félix Lebrun conserve sa couronne de champion de France en battant son frère Alexis

Felix Lebrun a conservé son titre de champion national. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche 14 juin, Félix Lebrun a été sacré champion de France de tennis de table pour la deuxième année consécutive en dominant son frère Alexis (4-2), à Laval.

Il reste le patron. Ce dimanche à Laval, Félix Lebrun, 4e mondial, s'est imposé face à son frère Alexis, 12e mondial, en finale des championnats de France de tennis de table disputés à Laval. Le cadet de la fratrie, âgé de 19 ans, l’a emporté 12-10, 11-8, 8-11, 11-5, 2-11 et 12-10 lors d'une finale nationale qui opposait les deux frères pour la quatrième année consécutive.

Alexis s'était imposé en 2023 et 2024 mais Félix Lebrun avait gagné l'an passé pour la première fois à l'issue d'un énorme match (4-3) à Levallois.

«Il m'a un petit peu aidé (...) pour retourner la situation, prendre le set et la victoire, a reconnu Félix après le match. C'est toujours hyper difficile de jouer contre Alexis mais je me suis régalé.»

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Chez les femmes, Prithika Pavade a décroché son deuxième titre national après celui remporté en 2022. La n°1 française, âgée de 21 ans, s'est imposée face à la Quimpéroise Isa Cok, 24 ans, en sept manches très accrochées (11-3, 9-11, 8-11, 11-5, 11-7, 7-11, 11-4). 

Félix LebrunAlexis LebrunTennis de tableSport

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