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Coupe du monde 2026 : pourquoi Zinedine Zidane n’assistera-t-il pas au match de la France contre le Sénégal mais à celui de l’Algérie ?

Zinedine Zidane a assisté au match entre le Brésil et le Maroc au MetLife Stadium de New York. Zinedine Zidane a assisté au match entre le Brésil et le Maroc au MetLife Stadium de New York. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Présent aux Etats-Unis pour la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane n’assistera pas au premier match de l’équipe de France, mardi soir, contre le Sénégal mais à celui de l’Algérie face à l’Argentine.

Il n’est pas passé inaperçu. Alors qu’il est pressenti pour succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France à l’issue de la compétition, Zinedine Zidane est actuellement aux Etats-Unis pour la Coupe du monde 2026. L’ancien numéro 10 des Bleus a notamment assisté, samedi, à la rencontre entre le Brésil et le Maroc (1-1) dans les tribunes du MetLife Stadium de New York.

Une situation identique lors de la 2e journée

Et c’est dans cette enceinte que les Tricolores disputeront leur premier match, mardi soir à 21h (heure française), contre le Sénégal. Mais, cette fois, «Zizou» ne devrait pas être présent dans les travées, a rapporté L’Equipe. Le Ballon d’or 1998 est attendu à près de 2.000 kilomètres de là, du côté de l’Arrowhead de Kansas City pour assister au match de son fils Luca avec l’Algérie face à l’Argentine, programmé quelques heures plus tard (3h heure française).

Impossible dans ces conditions pour Zinedine Zidane de se rendre aux deux rencontres, optant pour celle de son fils. Et la situation pourrait se répéter lors de la 2e journée (22 et 23 juin). La France et l’Algérie joueront à seulement six heures d’intervalle et à une distance encore plus éloignée. Les Bleus affronteront l’Irak à Philadelphie et les Fennecs seront opposés à la Jordanie à San Francisco. Soit complètement à l’opposé avec plus de 4.000 kilomètres entre les deux villes, sans compter les trois heures de décalage horaire.

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Reste à savoir quel sera le choix de Zinedine Zidane qui pourrait à nouveau privilégier son fils et l’Algérie plutôt que l’équipe de France. Une décision qui pourrait également être vue comme une volonté de ne pas perturber la compétition des coéquipiers de Kylian Mbappé par sa simple présence.

FootballCoupe du monde 2026Equipe de FranceAlgérieZinédine Zidane

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