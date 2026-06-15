Coupe du monde 2026 : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Didier Deschamps avant le premier match de la France

Didier Deschamps s’est confié à la presse à la veille du premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, ce mardi (21h), contre le Sénégal.

L’importance du premier match

«Ce match est très important parce que c’est le premier. C’est valable pour toutes les équipes de la compétition. Il n’est pas décisif, on a pu le voir il y a quatre ans. Dans l’idéal, on veut commencer par une victoire. C’est l’objectif.»

Le Sénégal

«Vu ce que le Sénégal a réalisé à la dernière CAN, c’est un adversaire de très haut niveau. C’est l’une des meilleures équipes africaines et mondiales. On sait à quoi s’attendre sur ce premier match. (…) Le Sénégal fait partie des meilleures équipes, ils ont tout en termes de qualité, des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, un bon milieu de terrain, une dimension athlétique et technique. Ce sera un affrontement de haut niveau.»

Le souvenir de la Coupe du monde 2002

«Ça fait partie de l’histoire, mais la plupart de mes joueurs n’étaient pas nés en 2002. Il n’y a pas de revanche, c’était il y a 24 ans. Il y a une autre page à écrire. On va tout faire pour que le résultat soit dans notre sens cette fois. (…) Je n’aime pas comparer les époques. Ceux de 2002 ont obtenu une grande victoire, mais en face de nous, on aura aussi des joueurs de grande qualité. On va tout faire pour bien négocier ce premier match.»

Le statut de favori

«S’il y a une nation favorite, c’est bien l’Espagne, même si la France a légitimement l’ambition de remporter ce titre. Mais la route sera longue. La France a un potentiel de haut niveau, même si on a un renouvellement d’effectif. Je ne vais pas considérer l’équipe de France plus forte que les autres, mais le grand favori c’est l’Espagne, je n’ai aucun doute là-dessus.»

Ousmane Dembélé

«Ousmane a commencé tôt en sélection, mais il a eu de nombreuses blessures. Avec le PSG, son Ballon d’or le met en lumière. Il est très concerné, concentré, avec l’envie d’être très bon et décisif, comme il l’est assez régulièrement avec son club, même si ses problèmes physiques l’ont amené à manquer pas mal de matchs. On l’a laissé pouvoir évacuer la victoire en Ligue des champions. Évidemment qu’avec un Ousmane de haut niveau, ce sera un plus pour l’équipe de France.»