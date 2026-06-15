Coupe du monde 2026 : voici les villes hôtes les moins chères pour se loger

La Coupe du monde de football bat son plein. Les prix pour assister au mondial sont plus ou moins élevés.

Des centaines de milliers de supporters vont prendre ou ont pris la direction des États-Unis, du Mexique ou du Canada pour faire partie de la Coupe du monde de football. Cependant, pour pouvoir y assister, il faut débourser des sommes plus ou moins importantes selon la ville qui accueille la rencontre.

Selon une étude réalisée par Hotels.com et transmise à CNEWS, les villes hôtes présentent des tarifs différents en termes d’hébergement. Elle se base sur une recherche de logement du 10 au 31 mai 2026 pour des séjours compris entre le 11 juin et le 19 juillet prochain, date de début et de fin de la compétition. De plus les tarifs sont liés aux recherches françaises.

Dallas, Houston, Monterrey parmi les moins chères

Avec un prix moyen de 112 euros la nuit, Dallas est la ville la plus abordable. Avec une capacité de plus de 70.000 places, le stade de Dallas accueillera 9 matchs pendant la compétition, dont une demi-finale.

Par la suite, c’est Houston avec des nuits à 140 euros en moyenne. Avec une capacité de plus de 68.000 personnes, le stade de Houston accueillera 7 matchs pendant la Coupe du monde.

Pour compléter le podium, c’est la ville de Monterrey au Mexique. Comme Houston, c’est 144 euros qu’il faudra débourser pour passer une nuit «abordable» dans la ville. Près de 50.000 personnes pourront se rendre au stade pour seulement 4 matchs pendant le mondial.

Restons au Mexique avec Mexico City. 177 euros par nuit pour être hébergé En plus du match d’ouverture, la ville accueillera en tout 5 matchs avec la nation organisatrice, le Mexique, pour leur troisième match de phase de poule.

D’autres villes hôtes permettent d’être logé pour moins de 200 euros. C’est le cas pour Kansas City (183 euros) et Toronto (197 euros). À l’inverse, Vancouver, au Canada, est la ville hôte la plus chère. Avec un tarif journalier de 440 euros par nuit, c’est de loin la plus chère devant Boston (351 euros/nuit) et Miami (296 euros/nuit).

À titre d'information, c'est le Brésil qui fait le plus grimper les recherches vers l'Amérique du Nord avec une augmentation de plus de 580 %. L'Argentine, deuxième, n'est qu'à 190 % de plus.