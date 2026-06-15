Football : un joueur espagnol condamné à huit ans et demi de prison pour viol

Le footballeur espagnol Rafa Mir, prêté à Elche, a été condamné, ce lundi, à huit ans et demi de prison pour viol et coups et blessures sur une jeune femme en septembre 2024.

Une peine à la hauteur de la gravité des faits. Le footballeur espagnol Rafa Mir (28 ans) a écopé, ce lundi, de huit ans et demi de prison pour viol et coups et blessures sur une jeune femme en septembre 2024. Le joueur d’Elche, qui a clamé son innocence, va également devoir verser une indemnisation de 64.000 euros à la victime dont il a interdiction de s’approcher à moins de 500 mètres.

Un ami du joueur également condamné

«L’Audience de Valence a condamné à huit ans et demi de prison le footballeur de l’Elche CF, auparavant du Valencia CF, qui a été jugé le 28 mai dernier pour un délit d’agression sexuelle (délit désignant aussi les viols en Espagne, ndlr) et un délit de blessures», a indiqué le Tribunal supérieur de justice de la région de Valence sur X.

Reconnu coupable d’attouchements sans consentement sur une autre jeune femme, un second accusé, ami de Rafa Mir et également footballeur, a quant à lui été condamné à deux ans et demi de prison pour agression sexuelle et «délit contre l’intégrité morale». Il devra aussi verser une indemnité de 6.280 euros à la victime. L’un et l’autre ont la possibilité de faire appel.

Les faits remontent au 1er septembre 2024 au domicile de Rafa Mir après que lui et son ami ont fait la connaissance de deux femmes en boîte de nuit. Le lendemain, Rafa Mir avait été arrêté après la plainte des deux femmes et avait passé deux nuits en garde à vue avant d’être remis en liberté. S’il a admis avoir eu des relations sexuelles, il a affirmé qu’elles étaient consenties.

Malgré ces accusations, l’attaquant n’avait pas été licencié par son club de l’époque Valence, mais il avait été sanctionné de deux matchs de suspension et d’une amende.