France-Sénégal, Coupe du monde de 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France lance sa Coupe du monde 2026 en affrontant le Sénégal, ce mardi 16 juin à New York. Voici comment suivre ce match.

C’est parti pour les Bleus ! L’équipe de France, championne 2018 et vice-championne 2022, commence sa campagne dans cette Coupe du monde 2026 avec un choc contre le Sénégal.

Une rencontre qui s'annonce très intéressante et qui renvoie à de mauvais souvenirs pour les Tricolores. En 2002, les Lions de la Teranga s'étaient imposés lors de l'entrée en lice des deux équipes (1-0).

Les Sénégalais, emmenés par Sadio Mané, voudront reproduire le même schéma. Aux hommes de Didier Deschamps de respecter les habitudes du sélectionneur et de remporter leur premier match de la compétition (3 victoires lors des trois entrées en jeu en Coupe du monde 2014, 2018 et 2022).

Programme TV

France – Sénégal

Coupe du monde 2026

Mardi 16 juin

21h sur M6 et beIN SPORTS 1, disponible via MyCanal