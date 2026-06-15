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NBA : le nouveau contrat historique que va signer Victor Wembanyama avec les San Antonio Spurs

Victor Wembanyama a disputé ses toutes premières finales NBA. [Geoff Burke-Imagn Images/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après avoir perdu les finales NBA contre New York, le Français Victor Wembanyama devrait signer une prolongation de contrat record avec San Antonio.

Il va pouvoir retrouver le sourire. Au moins un peu. Après la tristesse de la défaite en finale NBA contre les New York Knicks (4-1), Victor Wembanyama va signer une très belle prolongation de contrat avec les San Antonio Spurs.

A en croire les estimations d’ESPN, «Wemby» (22 ans) pourrait signer un contrat de 251 millions de dollars (216 millions d’euros) sur cinq ans. Un montant qui pourrait grimper jusqu’à 301 millions de dollars (259 millions d’euros) en fonction de futures distinctions individuelles, comme une sélection dans une All-NBA Team ou un titre de MVP.  

Des récompenses que le MVP des Finales de la Conférence Ouest 2026, également troisième du classement MVP de la saison régulière derrière Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, peut légitimement décrocher lors des prochaines saisons.

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Si ce contrat était bien signé, le n°1 de la Draft 2023 deviendrait ainsi le joueur français le mieux payé de l’histoire, devant Rudy Gobert et ses 110 millions sur trois ans avec les Minnesota Timberwolves.

Victor WembanyamaNBABasketSan Antonio SpursSport

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