Coupe du monde 2026 : l'équipe de France réussit son entrée en lice en battant le Sénégal (3-1)

Après un début de match compliqué, l'équipe de France s'est finalement imposée contre le Sénégal (3-1), ce mardi, pour son entrée dans la Coupe du monde 2026.

Le contrat est rempli. Portée par le Kylian Mbappé version Coupe du monde, l’équipe de France a réussi son entrée dans le Mondial 2026, en s’imposant 3-1 face au Sénégal ce mardi au MetLife Stadium, à l'ouest de New York. Un stade qui accueillera d’ailleurs la finale, le 19 juillet prochain.

Les champions du monde 2018 et finalistes de la dernière édition ont d’abord vécu une première période compliquée à l'image d'un Mbappé maladroit et peu inspiré avant de se reprendre parfaitement au retour des vestiaires.

L’attaquant du Real Madrid, qui aime cette compétition, s’est offert un doublé et le record de buts en équipe de France d’Olivier Giroud grâce à ses 57e (66e ) et 58e buts (90e+6). «Je joue pour marquer l'histoire de mon pays et de faire en sorte que mon équipe gagne la Coupe du monde, a confié le natif de Bondy. Ce n'est qu'un premier match de poule. Les gens doivent s'enflammer, critiquer. On doit toujours rester froid dans ce qu'on doit faire.»

Bradley Barcola, qui avait remplacé Ousmane Dembélé, a également participé à la victoire (82e). Seule petite ombre au tableau, le but sénégalais d’Ibrahim MBaye (90e+5).

«Ça soulage. On a eu un peu d'appréhension et de crispation. Il y avait une bonne équipe aussi en face, a confié Didier Deschamps après la rencontre au micro de M6. Gagner le premier match n'est pas décisif dans une poule à quatre. Les supporters français viennent de loin, ça coûte cher. C'est magique le foot quand on gagne et qu'on peut partager les émotions.» Prochain rendez-vous, lundi à 23h contre l'Irak.