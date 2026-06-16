Coupe du monde 2026 : un joueur de l’équipe de France va offrir des pizzas aux habitants de son village à chaque match des Bleus

Alors que l’équipe de France va faire ses débuts à la Coupe du monde 2026, ce mardi, contre le Sénégal, un joueur va offrir des pizzas aux habitants de son village à chaque match des Bleus.

Il n’oublie pas d’où il vient. Retenu parmi les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, Maxence Lacroix (26 ans) s’apprête à disputer la première grande compétition internationale de sa carrière sous le maillot de l’équipe de France, qui fera ses débuts à la Coupe du monde 2026, ce mardi, contre le Sénégal au MetLife Stadium de New York. Et pour cette occasion, le défenseur, qui évolue à Crystal Palace (Angleterre), va offrir des pizzas aux habitants de la commune d’Ajat, d’où il est originaire, à chaque match des Tricolores dans la compétition.

«Maxence a proposé à sa mère de nous offrir des pizzas tous les soirs de matchs, étant donné qu’elle lui a expliqué que nous allons mettre un grand écran dans la salle des fêtes de la commune», a confié, au micro d’ICI Périgord, le maire Didier Clerjoux. «Ça montre bien l’état d’esprit de Maxence, qui est très attaché à la commune», a-t-il ajouté. Et le visionnage de rencontres est uniquement réservée aux 350 habitants de cette petite ville de Dordogne.

Reste à savoir si Maxence Lacroix participera à ce match face aux Lions de la Teranga, lui qui a pris part aux quatre derniers matchs des Bleus. Appelé pour la première fois au mois de mars, il a connu sa première sélection contre le Brésil (2-1) avant d’être titularisé lors de la rencontre suivante face à la Colombie (3-1). Et ses prestations ont convaincu le staff tricolore de le convoquer pour le Mondial, jouant également les deux matchs de préparation face à la Côte d’Ivoire (1-2) puis l’Irlande du Nord (3-1). Preuve qu’il s’est déjà fait une place dans cette équipe.