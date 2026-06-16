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Football : Kylian Mbappé s’offre les records d’Olivier Giroud et de Just Fontaine en équipe de France

Kylian Mbappé entre un peu plus dans l'histoire. [REUTERS/Dylan Martinez]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Double contre le Sénégal ce mardi en Coupe du monde, Kylian Mbappé a battu le record de buts inscrits en équipe de France mais aussi dans la compétition.

Deux buts, deux records. Ce mardi 16 juin, lors de l’entrée en lice de l’équipe de France contre le Sénégal, à la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a inscrit son 58e but sous le maillot tricolore. Il s'empare ainsi du record en sélection détenu jusqu'ici par Olivier Giroud.

Au MetLife Stadium, situé à East Rutherford, en banlieue de New York, le capitaine français, a marqué à la 67e minute et dans le temps additionnel. Deux réalisations synonymes de 57e et 58e buts pour le joueur du Real Madrid (27 ans). Il dépasse ainsi Olivier Giroud comme meilleur buteur de l’équipe de France, à 27 ans et après 99 sélections.

Mais ce n’est pas tout. Grâce à ces buts, il dépasse aussi une légende du football français : Just Fontaine. En effet, l’ancien joueur du PSG a inscrit 14 buts en Coupe du monde avec l’équipe de France. Sauf que Fontaine l'a fait en une seule compétition en 1958 alors que Mbappé l'a fait en trois.          

L'Argentine entamera la défense de son titre contre l'Algérie.
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Le natif de Bondy pourrait entrer encore un peu plus dans les annales au cours de cette Coupe du monde. Il n'est plus qu'à trois unités du total du recordman de l'épreuve, l'Allemand Miroslav Klose.

Kylian MbappéEquipe de FranceFootballCoupe du monde 2026

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