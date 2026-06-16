Tennis : pourquoi Loïs Boisson a-t-elle déclaré forfait pour le tournoi de Nottingham ?

La Française Loïs Boisson a déclaré forfait pour le tournoi WTA 250 de Nottingham, où elle devait affronter, ce mardi, l’Ukrainienne Dayana Yastremska au 1er tour.

Un forfait de dernière minute. Loïs Boisson (23 ans) était attendue, ce mardi, sur le gazon du tournoi WTA 250 de Nottingham pour affronter l’Ukrainienne Dayana Yastremska au 1er tour. Mais la Française s’est retirée en raison d’une blessure au mollet gauche, a indiqué L’Equipe, et a été remplacée dans le tableau par la lucky-loser britannique Alicia Dudeney (248e mondiale).

Et ce forfait n’est pas rassurant à deux semaines de Wimbledon. D’autant que la Dijonnaise a connu un retour contrarié sur le circuit. Éloignée des courts pendant sept mois en raison de divers pépins physiques, elle a renoué avec la compétition à Madrid au mois d’avril, mais elle n’a remporté qu’un seul match en six tournois (6 défaites en 7 rencontres) avec notamment des éliminations dès le 1er tour à Roland-Garros ou encore au tournoi néerlandais de Bois-le-Duc.

Avec ces contre-performances, Loïs Boisson, qui avait atteint la 34e place mondiale, a dégringolé à la 154e place au classement WTA. Elle doit désormais participer, la semaine prochaine, au tournoi d’Eastbourne toujours sur gazon. Mais elle s’alignera seulement si elle est pleinement rétablie.