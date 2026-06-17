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En directCoupe du monde 2026 : la RD Congo égalise contre le Portugal (1-1), premier but de l'histoire pour les Léopards dans un Mondial

[REUTERS/Pedro Nunes]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
La nuit dernière, Lionel Messi a écœuré l'Algérie 3-0, tandis que le deuxième match du groupe J, opposant l'Autriche à la Jordanie. Ce mercredi, le Portugal fait son entrée contre la RD Congo. Suivez notre direct.
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Egalisation de la RD Congo !

Juste avant la pause, Yoane Wissa égalise pour la RD Congo face au Portugal !

L'attaquant inscrit ainsi le tout premier but de l'histoire des Léopards en Coupe du monde.

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But pour le Portugal !

Après six minutes de jeu, c'est Joao Neves, le milieu de terrain du PSG, qui ouvre le score de la tête pour le Portugal. Ca fait 1-0.

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C'est parti entre le Portugal et la RD Congo

Le coup d'envoi est donné entre le Portugal de CR7 et la RD Congo à Houston.

Sur les réseaux
Le Portugal fait son entrée dans la compétition ce mercredi face à la RDC

Le Portugal va affronter la République démocratique du Congo ce mercredi à 19h, comptant pour le groupe K. 

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L'Autriche bat la Jordanie (3-1), Marko Arnautovic scelle le score sur pénalty

L'Autriche a battu la Jordanie (3-1) dans ce deuxième match du groupe J. Marko Arnautovic a inscrit le troisième but sur pénalty en toute fin de rencontre. 

L'Autriche repasse devant, 2-1 face à la Jordanie

Les joueurs au maillot rouge ont repris l'avantage face à la Jordanie (2-1) grâce à un but contre son camp du numéro 5, Yazan Abu Arab. 

Aurnautovic pensait avoir redonné l'avantage à l'Autriche, le but est finalement annulé

L'attaquant autrichien Marko Arnautovic pensait avoir redonné l'avantage à son pays en inscrivant le deuxième but à la 70e minute de jeu, face à la Jordanie. Il a finalement été annulé pour une main de son coéquipier. 

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La Jordanie égalise sur une merveille de frappe !

La Jordanie vient d'égaliser sur une magnifique frappe de son numéro 9 Ali Olwan ! 1-1

L'Autriche ouvre le score face à la Jordanie !
Coupe du monde 2026FootballEquipe de France

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