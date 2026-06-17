Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

En directCoupe du monde 2026 : l'Autriche s'impose face à la Jordanie, l'Argentine a pris la tête du groupe J grâce à Messi

Romano Schmid a ouvert le score contre la Jordanie [REUTERS/Carlos Barria]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
L'équipe de France a battu le Sénégal hier soir, grâce à deux buts de Kylian Mbappé. Cette nuit, c'est Lionel Messi qui a écœuré l'Algérie 3-0, tandis que le deuxième match du groupe J, opposant l'Autriche à la Jordanie. Suivez notre direct.
Alerte
L'Autriche bat la Jordanie (3-1), Marko Arnautovic scelle le score sur pénalty

L'Autriche a battu la Jordanie (3-1) dans ce deuxième match du groupe J. Marko Arnautovic a inscrit le troisième but sur pénalty en toute fin de rencontre. 

L'Autriche repasse devant, 2-1 face à la Jordanie

Les joueurs au maillot rouge ont repris l'avantage face à la Jordanie (2-1) grâce à un but contre son camp du numéro 5, Yazan Abu Arab. 

Aurnautovic pensait avoir redonné l'avantage à l'Autriche, le but est finalement annulé

L'attaquant autrichien Marko Arnautovic pensait avoir redonné l'avantage à son pays en inscrivant le deuxième but à la 70e minute de jeu, face à la Jordanie. Il a finalement été annulé pour une main de son coéquipier. 

Alerte
La Jordanie égalise sur une merveille de frappe !

La Jordanie vient d'égaliser sur une magnifique frappe de son numéro 9 Ali Olwan ! 1-1

L'Autriche ouvre le score face à la Jordanie !
Coupe du monde 2026FootballEquipe de France

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : le calendrier et les résultats complets des matchs de l'équipe de France
Portugal-RD Congo, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ?
Coupe du monde 2026 : grâce à un triplé magistral de Lionel Messi, l’Argentine bat l’Algérie 3-0 pour son entrée en lice

Ailleurs sur le web

Dernières actualités