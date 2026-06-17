L'Autriche a battu la Jordanie (3-1) dans ce deuxième match du groupe J. Marko Arnautovic a inscrit le troisième but sur pénalty en toute fin de rencontre.
Les joueurs au maillot rouge ont repris l'avantage face à la Jordanie (2-1) grâce à un but contre son camp du numéro 5, Yazan Abu Arab.
L'attaquant autrichien Marko Arnautovic pensait avoir redonné l'avantage à son pays en inscrivant le deuxième but à la 70e minute de jeu, face à la Jordanie. Il a finalement été annulé pour une main de son coéquipier.
La Jordanie vient d'égaliser sur une magnifique frappe de son numéro 9 Ali Olwan ! 1-1
AN ABSOLUTE BELTER! 💥
Romano Schmid rockets it home from outside the box as Austria take a 1-0 lead over Jordan!#FIFAWorldCuppic.twitter.com/1HR4ajmwMl
— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) June 17, 2026