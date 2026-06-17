MotoGP : le programme TV complet du Grand Prix de République tchèque

Deux semaines après la victoire de Marc Marquez en Hongrie, la MotoGP revient, ce week-end, avec le Grand Prix de République tchèque qui se tiendra sur le circuit de Masaryk à Brno.

Vendredi 19 juin

10h45-11h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport 360

15h-16h : essais sur Canal+ Sport 360

Samedi 20 juin

10h10-10h40 : essais libres 2 sur Canal+ Sport 360

10h50-11h30 : qualifications sur Canal+ Sport 360

15h : course sprint sur Canal+ Sport 360

Rendez-vous ce week-end sur CANAL+ pour le Grand Prix de République tchèque sur le circuit de Brno 🇨🇿#MotoGP#CzechGPpic.twitter.com/HddnIZOocd — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) June 15, 2026

Dimanche 21 juin

14h : course sur Canal+