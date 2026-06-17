Portugal-RD Congo, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Ce mercredi 17 juin, c’est au tour du Portugal de faire son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo affrontent la RD Congo à Houston.

Une belle affiche. Alors que de nombreuses grosses écuries ont effectué leur début dans cette Coupe du monde 2026, le Portugal va à son tour lancer sa campagne. Ce sera donc ce mercredi contre la République Démocratique du Congo au NRG Stadium de Houston.

Dans ce groupe K, où figurent également l’Ouzbékistan et la Colombie, les vainqueurs de la Ligue des Nations 2025, qui rêvent de décrocher un premier sacre mondial, devront se méfier des Léopards, de retour à ce niveau pour la deuxième fois de leur histoire après 1974.

Programme TV

Portugal – RD Congo

Coupe du monde 2026

Mercredi 17 juin

19h sur beIN SPORTS 1