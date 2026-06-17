Tour de France 2026 : pourquoi Wout Van Aert, ancien maillot vert, est-il forfait pour la Grand Boucle ?

Le Belge Wout Van Aert, maillot vert en 2022 et vainqueur du dernier Paris-Roubaix, ne sera pas au départ du prochain Tour de France, le 4 juillet, à Barcelone (Espagne).

Un énorme coup dur pour le Belge et son équipe. A moins de trois semaines du départ à Barcelone, Wout Van Aert a été contraint de renoncer, ce mercredi, au prochain Tour de France (4-26 juillet). Le dernier vainqueur de Paris-Roubaix n’est pas suffisamment remis d’une blessure au coude droit contractée après une chute à l’entraînement quelques jours avant le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. S'il avait participé à la course, il avait abandonné avant le départ de la 6e étape, au lendemain de sa victoire, à cause de douleurs persistantes au coude.

«Pendant la course, une infection inattendue s’est développée au niveau de la plaie du coude, ce qui l’a forcé à abandonner. Cette semaine, la plaie a été nettoyée à nouveau à l’hôpital, où il a également passé une nuit en observation. Après concertation entre Van Aert, l’équipe médicale et les coaches, il a été décidé que sa guérison complète était la priorité, et qu’il ne serait pas inclus dans la sélection pour le Tour», a indiqué sa formation Visma-Lease a bike dans un communiqué.

Wout Van Vaert, qui avait ramené le maillot vert jusqu’à l’arrivée à Paris en 2022, n’a lui pas caché sa déception. «Le Tour de France est l’un de mes objectifs principaux chaque année. (…) Ma blessure au coude s’est aggravée et n’est pas suffisamment guérie. (…) Il n’était pas envisageable de réussir à prendre le départ du Tour en pleine forme», a-t-il confié.

Et avec le forfait du Belge, qui s’est ajouté à l’absence de Christophe Laporte, Jonas Vingegaard a perdu l’un de ses principaux lieutenants dans son duel annoncé avec Tadej Pogacar et sa quête d’une 3e sacre sur les routes de l’Hexagone après 2022 et 2023. Le Danois connaîtra l’identité de ses coéquipiers, mardi, au moment de l’annonce de la sélection de la Visma Lease a Bike.