Football : pourquoi l’OM a-t-il été condamné à payer une amende de 10 millions d’euros par l’UEFA ?

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille, qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine, a écopé d’une amende de 10 millions d'euros, a annoncé l’UEFA.

L’OM est fixé ! Dans l’attente depuis plusieurs semaines, le club olympien a reçu ce mercredi les sanctions prises à son encontre par l'UEFA. Marseille se voit infliger une amende de 10 millions d’euros pour avoir transgressé les règles comptables de l'instance européenne, mais pourra disputer la prochaine Ligue Europa.

Dans un communiqué, elle maintient néanmoins l'OM sous la menace d'une «exclusion de la prochaine compétition» européenne pour laquelle le club «se qualifierait au cours des trois prochaines saisons», s'il ne revient pas dans les clous budgétaires d'ici un an. Les Marseillais se voient aussi infliger «une restriction de la capacité d'enregistrer de nouveaux joueurs» pour la prochaine C3, sans plus de détails à ce stade.

le club a «pris acte»

«L'OM a échappé au pire, mais l'exclusion est passée tout, tout près. Les discussions ont été longues et difficiles, avec (le nouveau patron) Stéphane Richard et (le propriétaire) Frank McCourt qui se sont personnellement engagés», a expliqué à l'AFP une source ayant connaissance des derniers développements.

De son côté, le club a «pris acte» dans un communiqué de cette décision, estimant qu'elle «constitue surtout un rappel» de sa «responsabilité», et «s'accompagne d'exigences importantes». L'OM, qui doit aussi se rendre prochainement devant la DNCG, le gendarme financier du foot français, redoutait depuis plusieurs semaines le verdict de l'UEFA, tant ses comptes ont pris le sens inverse des promesses consignées en 2022 dans son accord de règlement.

Pour s'acquitter à l'époque d'une amende réduite (2 millions d'euros, dont 1,7 million avec sursis), le club s'était engagé à revenir dans les clous du «fair-play financier», soit un déficit inférieur à 60 millions d'euros sur trois saisons, à combler par l'actionnaire. Or, selon les rapports successifs de la DNCG, les pertes nettes marseillaises ont continué à se creuser, passant de 12,6 millions d'euros en 2022-2023 à 39 millions en 2023-2024 puis 105 millions la saison suivante, soit le chiffre le plus élevé depuis le début de l'ère Frank McCourt en 2016.