«Ils se ressemblent tous» : un ancien international néerlandais s'excuse après une «blague» raciste envers les joueurs japonais à la Coupe du monde 2026

L’ancien international néerlandais Rafael van der Vaart a présenté ses excuses après une «blague» à caractère raciste envers les joueurs de l’équipe du Japon en marge du match contre les Pays-Bas à la Coupe du monde 2026.

Une «blague» de très mauvais goût. Consultant pour la télévision néerlandaise, Rafael van der Vaart (43 ans) a tenu des propos racistes à l’encontre des joueurs de l’équipe du Japon, dimanche, en marge du match contre les Pays-Bas à la Coupe du monde 2026 (2-2). Et face aux nombreuses réactions provoquées par sa sortie, Rafael van der Vaart a présenté ses excuses dans un communiqué.

«Aucune intention raciste ou discriminatoire»

«Je comprends que certaines personnes aient trouvé mes paroles blessantes. Je le regrette sincèrement. Si certaines personnes ont été offensées par ces propos, je leur présente mes excuses. Ce n’était absolument pas mon intention», a-t-il assuré, affirmant n’avoir «aucune intention raciste ou discriminatoire».

Lors d’une analyse de la rencontre entre les deux pays, l’ancien international néerlandais est revenu sur le but égalisateur des Japonais sur corner en fin de match. Au moment de revoir les images, il a critiqué le marquage de Micky Van de Ven sur Daichi Kamada, auteur du but de l’égalisation de la tête. «Si vous êtes celui qui le marque, il faut garder son joueur. Regardez, il est complètement démarqué ! Micky Van de Ven n’est nulle part. Donc il (Daichi Kamada, ndlr) a tout l’espace pour faire sa tête», a-t-il déploré dans un premier temps.

Avant de déraper. «Ils se ressemblent tous, après. Peut-être que c’est pour ça», a lâché l’ancien milieu de terrain passé notamment par le Real Madrid. «C’est une blague, bien sûr. J’ai peur de ne plus pouvoir rien dire du tout», s’est-il empressé d’ajouter. Mais le mal était fait.