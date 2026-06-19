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Coupe du monde 2026 : le Canadien Ismaël Koné opéré d'une fracture à la jambe après le match contre le Qatar

L'avenir d'Ismaël Koné sur le terrain reste incertain. [REUTERS/Albert Gea]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le joueur de 24 ans Ismaël Koné, a été victime d'un tacle de son adversaire qatari Assim Madibo lors du match opposant le Canada et le Qatar jeudi 18 juin. Blessé à la jambe, il a été transporté à l'hôpital pour y être opéré. 

Il a malheureusement disputé son dernier match de cette Coupe du monde 2026. Le joueur canadien Ismaël Koné a été victime d'une terrible blessure jeudi 18 juin, alors que son équipe affrontait le Qatar. À la 51e minute, son adversaire Assim Madibo l'a taclé, provoquant sa chute. 

Ismaël Koné est resté à terre pendant plusieurs minutes, se tordant de douleur et criant de souffrance. Le bas de son tibia était plié vers l'intérieur. Il a été évacué sur une civière, où il a rassemblé ses dernières forces pour applaudir les supporters du stade BC Place de Vancouver. 

 

 

Le sportif a rapidement été transporté à l'hôpital, a raconté son sélectionneur, Jesse Marsch, après la victoire écrasante du Canada, 6 buts contre 0. Le joueur de 24 ans devrait subir une opération. «Nous avons tous entendu l'os se briser», a précisé son entraîneur. «C'est cassé», avançaient certains commentateurs sportifs. Pour l'instant, l'avenir d'Ismaël Koné sur le terrain reste incertain. 

le canada perd l'un de ses «piliers»

Assim Madibo a immédiatement regretté son geste. Il s'est tenu la tête pendant de longues secondes après l'avoir fait tomber. Une faute comme celle-là lui a valu d'être exclu du match. 

À la fin de la rencontre, le joueur s'est rendu dans les vestiaires pour présenter ses excuses. «Je ne pense pas qu'il ait voulu commettre un tacle aussi violent ni provoquer une situation aussi grave, je ne lui en tiens donc pas rigueur», a déclaré Jesse Marsch dans une conférence de presse. 

Cette blessure est une blessure collective pour l'équipe canadienne qui vient probablement de perdre «l'un de ses piliers», regrette le sélectionneur. «Ce sera une grande perte pour nous.»

Ismaël Koné a été remplacé par Nathan Saliba. En forme, ce dernier a marqué un coup franc quelques minutes après son entrée en jeu. Il l'a dédié à son coéquipier dont il a brandi le maillot. 

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Le Canada affrontera désormais la Suisse le 24 juin. Ces derniers s'étaient imposés 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine.

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