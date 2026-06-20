Groupe C
00h : Ecosse-Maroc (0-1)
2h30 : Brésil-Haïti (3-0)
Groupe D
5h : Turquie-Paraguay (0-1)
Groupe E
22h : Allemagne-Côte d’Ivoire sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)
Groupe F
19h : Pays-Bas-Suède sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)
Au lendemain de la qualification du Mexique, les Etats-Unis, autres coorganisateurs du Mondial-2026, ont à leur tour validé vendredi leur billet pour les 16es de finale, dont se rapprochent aussi le Brésil et le Maroc.
La Coupe du monde s'est dans le même temps achevée pour deux premières sélections: Haïti et la Turquie, qui prennent la porte après deux défaites d'affilée.
Samedi, plusieurs autres nations peuvent obtenir leur qualification, parmi lesquelles la Suède, mais aussi l'Allemagne et la Côte d'Ivoire qui s'affrontent dans le "choc" du groupe E.
Le Paraguay, bien que réduit à dix juste avant la pause, a résisté pour l'emporter 1-0 et éliminer la Turquie du Mondial-2026, vendredi à San Francisco.
La rencontre a été marquée par l'expulsion de Miguel Almiron (45+3) pour avoir couvert sa bouche en parlant à un adversaire lors d'une altercation, une première application de cette nouvelle règle lancée pendant le Mondial pour endiguer les débordements racistes.