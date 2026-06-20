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En directCoupe du monde 2026 : défaite par le Paraguay (1-0), la Turquie éliminée après une compétition décevante

Malgré une mi-temps en supériorité numérique, la Turquie n'a pas réussi à inscrire le moindre but cette nuit. [REUTERS/Eloisa Lopez]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 se poursuit ce samedi avec la surprenante victoire du Paraguay face à la Turquie (1-0). Avec deux défaites en autant de matchs, les Turques sont éliminés de la compétition. Plus tôt dans la nuit, le Brésil s'est facilement imposé face à Haïti (3-0), grâce notamment à un Vinicius en grande forme. Suivez notre direct.
Le programme complet et les résultats des matchs du samedi 20 juin

Groupe C

00h : Ecosse-Maroc (0-1) 

2h30 : Brésil-Haïti (3-0)

Groupe D

5h : Turquie-Paraguay (0-1)

Groupe E

22h : Allemagne-Côte d’Ivoire sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe F

19h : Pays-Bas-Suède sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Team USA en 16es, le Brésil le Maroc s'en rapprochent

Au lendemain de la qualification du Mexique, les Etats-Unis, autres coorganisateurs du Mondial-2026, ont à leur tour validé vendredi leur billet pour les 16es de finale, dont se rapprochent aussi le Brésil et le Maroc.

La Coupe du monde s'est dans le même temps achevée pour deux premières sélections: Haïti et la Turquie, qui prennent la porte après deux défaites d'affilée.

Samedi, plusieurs autres nations peuvent obtenir leur qualification, parmi lesquelles la Suède, mais aussi l'Allemagne et la Côte d'Ivoire qui s'affrontent dans le "choc" du groupe E.

Après une nouvelle prestation décevante face au Paraguay(1-0), la Turquie est éliminée

Le Paraguay, bien que réduit à dix juste avant la pause, a résisté pour l'emporter 1-0 et éliminer la Turquie du Mondial-2026, vendredi à San Francisco.

La rencontre a été marquée par l'expulsion de Miguel Almiron (45+3) pour avoir couvert sa bouche en parlant à un adversaire lors d'une altercation, une première application de cette nouvelle règle lancée pendant le Mondial pour endiguer les débordements racistes.

Coupe du monde 2026TurquieFootball

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Le Maroc est opposé à l'Ecosse pour son 2e match à la Coupe du monde 2026.
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