Au lendemain de la qualification du Mexique, les Etats-Unis, autres coorganisateurs du Mondial-2026, ont à leur tour validé vendredi leur billet pour les 16es de finale, dont se rapprochent aussi le Brésil et le Maroc.

La Coupe du monde s'est dans le même temps achevée pour deux premières sélections: Haïti et la Turquie, qui prennent la porte après deux défaites d'affilée.

Samedi, plusieurs autres nations peuvent obtenir leur qualification, parmi lesquelles la Suède, mais aussi l'Allemagne et la Côte d'Ivoire qui s'affrontent dans le "choc" du groupe E.