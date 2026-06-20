Les Pays-Bas ont dominé la Suède (5-1), ce samedi à Houston, et ont empoché un premier succès dans cette compétition, ce qui les rapproche ainsi de la qualification pour les 16es de finale.

Les Oranje ont notamment pu compter sur les doublés de Brian Brobbey (5e, 17e) et Cody Gakpo (47e, 54e). Crysencio Summerville (89e) a ajouté le cinquième but en toute fin de match, après la réduction de l'écart de la Suède grâce à Anthony Elanga (59e).

Avec cette victoire, ils prennent provisoirement la tête du groupe F avec 4 points devant leurs adversaires (3 pts), en attendant le résultat de Tunisie (0 pt) - Japon (1 pt) dans la nuit de samedi à dimanche.