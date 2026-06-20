Coupe du monde 2026 : pourquoi Miguel Almiron a-t-il été exclu après avoir mis sa main devant sa bouche pour parler ?

Alors que le Paraguay affrontait la Turquie ce samedi en Coupe du monde, Miguel Almiron a été expulsé juste avant la pause. Le Sud-Américain avait en effet masqué sa bouche lors d’un échange avec un adversaire.

Une nouvelle règle appliquée à la lettre. A l’heure où se disputait ce samedi la deuxième rencontre de la 2ᵉ journée du groupe D entre le Paraguay et la Turquie, une nouvelle règle instaurée par la FIFA a été appliquée pour la première fois lors de cette rencontre de Coupe du monde.

À l’approche de la pause, l’arbitre salvadorien a sifflé une faute pour les Paraguayens. Toutefois, et soudainement, Ivan Barton a fait appel à la VAR.

Miguel Almiron becomes the first player to be shown a red card under the new rules after covering his mouth during a confrontational incident.pic.twitter.com/n8e0b2N4cA — Ole Teya (@TeyaKevin) June 20, 2026

Sur les images, on pouvait voir le Sud-Américain Miguel Almiron en train de masquer sa bouche en s’adressant à son adversaire Mert Müldür. Une action qui lui a valu un carton rouge.

Il s’agit là d’une nouvelle règle entrée instaurée par la FIFA. «À la discrétion de l'organisateur de la compétition, tout joueur se couvrant la bouche lors d'une situation de confrontation avec un adversaire peut être sanctionné d'un carton rouge», peut-on lire sur le site de l’instance.

L’objectif de cette règle est d'empêcher les joueurs de dissimuler d'éventuels propos injurieux, discriminatoires ou antisportifs aux caméras et aux officiels. A noter que la rencontre s'est terminée par l’élimination des Turcs après avoir perdu 1-0 face aux Sud-Américains.