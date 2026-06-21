Coupe du monde 2026 : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Kylian Mbappé avant France-Irak

À la veille de la deuxième rencontre de l'équipe de France, contre l'Irak (lundi 22 juin, 23h), Kylian Mbappé s'est exprimé en conférence de presse ce dimanche 21 juin. Voici tout ce qu'il faut retenir de ce rendez-vous avez la presse.

Sa 100e sélection en Équipe de France

«C'est un plaisir d'avoir l'opportunité de jouer en sélection. Rien n'est plus grand que l'équipe nationale. C'est un chiffre historique, encore plus quand c'est en Coupe du monde mais l'enjeu du match prime sur tout. On doit gagner pour se qualifier.»

Le record de buts en Coupe du monde dans le viseur ?

«Je savais déjà que Leo allait marquer, c'est Messi, il marque toujours. Je suis toujours derrière. Le plus important pour moi, c'est d'emmener mon équipe le plus loin et de gagner la Coupe du monde.»

Son avis sur Michael Olise et Ousmane Dembélé

«Michael est un super joueur, il a la capacité de créer quelque chose à chaque match. On est très contents de l'avoir avec nous. Ousmane ? J'ai revu le match deux fois, pendant la première période, il a été le meilleur offensif des quatre, le plus en vue. En deuxième mi-temps, Michael et moi avons été décisifs mais il a aussi contribué (...). Ousmane est très tranquille, c'est le Ballon d'or, il a la confiance de tout le monde. Je suis sûr que dès demain, il va reprendre sa marche en avant. Il va être un joueur primordial pour nous, c'est sûr.»

Un style de jeu proche du PSG pour les bleus ?

«Les équipes qui gagnent inspirent toujours. Le monde du football est fait de culture de l'instant, c'est toujours l'équipe qui gagne qui a raison. Maintenant, on nous demande de faire le contre-pressing du PSG. Le football de sélection, c'est autre chose.»

La pause fraîcheur

«Les joueurs, nous sommes des girouettes, on va changer d'avis à chaque fois. Si demain on est dominés à la 25e, je serai bien content qu'il y ait une pause. Quand il y a de nouvelles règles, tout le monde râle à chaque fois.»

Son poste préféré sur le terrain

«Je me sens bien physiquement, mentalement. J'ai fait 3 Coupes du monde, j'en ai joué une à droite, une à gauche, là je joue au centre, ça prouve que le positionnement n'est pas très important, tout dépend de l'animation et de l'équipe adverse. Du moment que je suis sur le terrain, le reste peut aller naturellement.»